開鎖被鄰居嚇跑　男子竟因「預備竊盜」不起訴

2018年03月07日 13:58 中時 李其樺

基隆市48歲許姓男子去年10月間兩度闖入張姓屋主家中行竊，第1次得手偷得數百元，隔天許男持張家鑰匙，欲開鎖二度進入張家行竊時，被鄰居發現逃跑；基隆地檢署認為，許男第2次行竊未實際進入張家，僅構成預備竊盜，現行法令對預備竊盜沒有罰則，因此予以不起訴處分。

起訴書指出，許男去年10月17日下午侵入基隆暖暖區張姓屋主家中，趁無人之際，偷走張姓屋主皮包內500元、悠遊卡、健保卡和鑰匙後離去。隔天中午許男二度來到張宅，持先前竊得鑰匙要開門進入時，被鄰居發現，鄰居當下大喊捉小偷，許男嚇得驚慌逃跑，事後張姓屋主報警循線將許男逮捕到案。

許男警詢時否認竊盜犯意，辯稱回家時尿急，臨時前往張家借用廁所。檢察官依照最高法院判例「竊盜罪之著手時點，為行為人以行竊之意思接近財物，並進而物色財物」，認為許男雖有竊盜犯意，但當時未進入張宅，未達「接近並物色財物」的竊盜犯罪著手階段，僅構成「預備竊盜」；而刑法僅針對殺人、強盜等少數重罪對預備犯有處罰規定。

基隆地檢署偵結，對於許男第2次預備行竊給予不起訴處分，另對於許男去年10月17日闖入張宅行竊、砸破李姓民眾車子玻璃竊取行車紀錄器和導航機犯行，則依竊盜罪提起公訴。

(中時)