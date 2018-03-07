是真的！ 前球后莎娃搭上英國「高富帥」

英國豪門吉爾克斯。(翻攝IG)

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中時電子報

印地安泉網賽登場前夕，俄羅斯前球后莎拉波娃(Maria Sharapova)把握時間約會。近日又被拍到她與英國豪門吉爾克斯（Alexander Gilkes）一同出席畫廊展演，吉爾克斯私下也不避諱牽著「莎娃」的手公開戀情。

莎娃2月就被直擊在洛杉磯國際機場與吉爾克斯出雙入對，38歲的吉爾克斯來頭不小，出身名門是英國皇室哈利王子就讀伊頓公學的「麻吉」，對藝術品鑑賞有研究，目前是拍賣網站Paddle8聯合創辦人。

近日莎娃與吉爾克斯再度攜手亮相，出席觀賞英國當代藝術家戴米恩．赫斯特（Damien Hirst）的畫作展演，吉爾克斯更大方牽著「莎娃」入場，兩人戀情升溫。

世界女單排名41的莎拉波娃，印地安泉網賽女單首輪將碰上日本混血新秀20歲大坂直美，大坂直美澳網一鳴驚人，一路殺進女單最後16強，才在8強賽中敗給球后哈麗普(Simona Halep)。

(中時電子報)

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