微創植26公分鋼釘 斷臂男術後5天重返職場

楊男手臂骨折，經X光檢查發現右手肱骨斷裂。（院方提供）

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骨科醫師透過微創手術，將26公分長的鋼釘植入右手臂骨髓腔。（院方提供）
童綜合醫院骨科醫師王叔昂檢查傷患楊男傷口恢復情形。（王文吉攝）

傳統開刀手術需切開大傷口，讓不少傷患卻步，台中53歲楊男工作時不慎摔落，右手疼痛且無法活動，到童綜合醫院骨科部就醫，進行X光檢查後確診右手肱骨骨折，經「微創鋼釘固定手術」，術後住院3天即返家休養，絲毫感受不到疼痛，因此出院第2天就重回職場上班。

傳統開刀手術恢復慢，且對愛美的民眾來說，術後疤痕也讓人苦惱，而微創手術已將傳統手術的缺點改善不少。楊姓病患表示，術前醫師仔細解釋微創手術的過程，他心裡並不擔心，整個手術過程不僅放心也很輕鬆，醫師還指導手臂熱敷訣竅，幫助患部儘速恢復。

童綜合醫院骨科醫師王叔昂指出，肱骨骨折多因跌倒時不當受力或不正確用力所造成，為確保患者痊癒後骨頭能恢復至理想位置，透過微創手術，建立兩個小開口，運用內視鏡，將26公分長的鋼釘植入骨髓腔內做固定，除可避免大量出血，也減少大傷口等待復原的時間。

王叔昂表示，骨折多因意外產生，當家庭經濟支柱受傷時，會擔心長時間的恢復期，導致家計受到影響，因此微創手術是最合適的治療方式；微創手術不僅減緩了術後疼痛感，也讓恢復期縮短，對於外在美觀部分也影響較小。

(中時)

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