威懾中俄！美朱瓦特隱形驅逐艦將配備核導彈

朱瓦特級「蒙索爾」號隱形驅逐艦外型有別以往的驅逐艦。(圖/美聯社)

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中時電子報

針對中國和俄羅斯與日俱增的戰術和戰略核武威脅，美國現在計畫可能在不同型式的潛艦，到最新的「朱瓦特級」（Zumwalt）隱形驅逐艦上安裝核導彈，加強美軍備威懾力。

美國戰略司令部司令海坦（John Hyten）日前在華府國防大學的演講中表示，根據美國最新《核態勢審議》（NPR）報告，美軍將發展海上發射低強度核導彈的計劃，這個計劃將不會侷限使用潛艇作為單一的發射平台。

面對來自中國和俄羅斯戰術和戰略核武日益劇增的威脅，美國為加強威懾力，計畫發展一款型配有低當量核彈頭的巡航導彈（SLCM）。除了安裝在彈道導彈核潛艇外，也計畫可能安裝於最新的「朱瓦特級」隱形驅逐艦。

海坦也說，美國將修改既有的潛艇發射巡航導彈彈頭，以提供迅速和低強度的打擊能力，並在較長的期間追求現代化、具有核彈頭的海上發射巡航導彈。

美軍最新的「朱瓦特級」隱形驅逐艦是美國海軍最先進、最大也是造價最高的水面艦艇。該艦排水量為1萬4,500噸，長182.8米，是多功能的近海攻擊艦與神盾防禦艦，擁有強大武力和最頂尖科技，採用電力推進系統，搭載配備了80套MK-57垂直發射系統和雙波段雷達與導向飛彈等先進設備，採用了全電推進系統，且擁有比現代戰艦更強的匿蹤特性，再加上其對地攻擊的能力，也因此讓「朱瓦特級」驅逐艦成為搭載核巡航導彈的理想之選。

(中時電子報)

文章來源：Will the US Navy's High-Tech Destroyer Be Armed With Nuke Cruise Missiles?

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