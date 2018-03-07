麻豆農會總幹事爆「搓湯圓」 被毆警控：就是關說

日前台南麻豆分局員警處理交通事故遭勒脖案，楊姓員警今天上班，首度針對媒體詢問說明。(莊曜聰攝)

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日前台南麻豆分局員警處理交通事故遭勒脖案，楊姓員警今天上班，首度針對媒體詢問說明。(莊曜聰翻攝)

日前台南麻豆警分局一位楊姓員警因處理車禍事件，遭到民眾攻擊受傷，他不滿自家人後續處理態度，在臉書發文抱怨被轉貼到爆料公社，質疑警察執法尊嚴何在，引發網友熱議，造成不小風波，而楊員休假2天後上班，針對媒體詢問做出說明，他表示有動手的不只孫姓嫌犯，「密錄器全程影像可還原真相」，至於農會總幹事丈夫率眾圍毆一事，他從未說過，應是網友誤解。

這起事件至今仍餘波盪漾，尤其是「關說」指控影響很大，麻豆農會總幹事孫慈敏更在臉書發表嚴正聲明否認，警局澄清絕無此情事，楊員上午受訪時說，他驗傷後返回派出所，看到總幹事進入分局要了解滋事原因，在他的認知上「這就是關說」。

麻豆警分局表示，目前全案已移送地檢署偵辦，除動手的孫姓嫌犯依傷害、毀損、妨害公務罪送辦外，當天在場有涉及以不雅字眼辱罵員警，其中包含農會總幹事丈夫在內3人，訊後也依妨害公務罪嫌函送，並無所謂關說情形，密錄器中影像顯示僅孫嫌襲警，其他人是勸架時拉扯雙方，若楊員認知這是動手，會在確認後釐清事發狀況。

警方指出，相關案卷及影音紀錄等證據都已移送給台南地檢署，正進行後續偵辦工作，基於偵查不公開原則，全程影像無法提供，而督察組也介入調查，會訪談楊姓員警，希望釐清偵辦妨礙公務過程中是否有瑕疵。

(中時)

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