回應張明達 林錫耀：張堅持起封 事後認為我們反覆

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民進黨昨天公布嘉義縣長初選民調結果，前農委會副主委翁章梁勝出，但遭落敗的嘉義縣議會議長張明達質疑。選對會召集人林錫耀今受訪表示，「哪想到原來堅持要開封的張明達，事後竟然認為我們有什麼反覆！」

林錫耀強調，初選結束後，贏的人不能高興，「希望他謙卑、低下頭請求其他人的支持」，輸的人也應該承認結果，表現風度，為了勝選大家儘快團結一致，選對會在事後會加強溝通協調。

至於是否可能延遲提名？林錫耀表示，會依照預定程序，下週向中執會提報。

民進黨5日晚間進行嘉義縣初選電話民調，但過程中，翁章梁與張明達陣營互控對方用語音電話干擾民調。民進黨選對會為此，昨天上午召集雙方陣營溝通。但民調結果公布後，卻遭張明達陣營質疑。

林錫耀今受訪表示，昨天嘉義縣，因為候選人同志事後有發表聲明，其實前晚進行嘉義市民調，過程中兩位同志都有檢舉。

他說，民調隔天找兩人溝通，翁章梁表達找時間重做；張明達則說，民調既然做完，就快點開封計算，他請張好好考慮是否重做，但張非常堅持，話也講得很不高興。因此，他請翁章梁接受，馬上起封，計算民調成績，翁章梁也表示同意，然而成績出來後，「哪想到原來堅持要開封的張明達，事後竟然認為我們有什麼反覆！」

至於張明達質疑，現場監聽的觀察員，明明聽到都是張贏，為何結果是輸？林錫耀說，每個委託的民調公司，都有40線以上的電話進行電話訪問，但每個觀察員只能聽一線的電話，也就是1千多份樣本中，觀察員只能聽到20、30通，只是極小部分，因此不能以偏概全。

林表示，為了勝選，盼大家儘快團結一致，選對會在事後也會加強溝通協調。

(中時)

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