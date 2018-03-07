民進黨高市長初選勝出 陳其邁：團結才能成就高雄

2018年03月07日 14:51 中時 呂素麗 、 李義 、 王錦河

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（中）以35.9％支持率壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長；陳其邁由發言人林瑩蓉（中偏左）和議員周玲妏（中偏右）陪同下在服務處感謝各界支持，他強調初選結果不是勝敗而是責任的託付，團結才能成就高雄。（王錦河攝）

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（右）以35.9％支持率壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長；陳其邁強調初選結果不是勝敗而是責任的託付，團結才能成就高雄。（王錦河攝）

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（後排右二）以35.9％支持率壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長，吸引大批媒體湧入服務處採訪；陳其邁感謝各界支持，他強調初選結果不是勝敗而是責任的託付，團結才能成就高雄。（王錦河攝）

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（中）以35.9％支持率壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長；陳其邁在服務處雙手合十感謝各界支持。（王錦河攝）

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（中）以35.9％支持率壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長；陳其邁在服務處感謝各界支持，他強調初選結果不是勝敗而是責任的託付。（王錦河攝）

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（中）以35.9％支持率壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長；陳其邁在服務處鞠躬感謝各界支持，他強調初選結果不是勝敗而是責任的託付，團結才能成就高雄。（王錦河攝）

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（右）以35.9％支持率壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長；陳其邁強調初選結果不是勝敗而是責任的託付，團結才能成就高雄。（王錦河攝）

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（中）以35.9％支持率壓倒性勝出，他在服務處感謝各界支持並向前來道賀的台船代表握手致謝。（王錦河攝）

立委陳其邁以35.9％支持率壓倒性勝出黨內市長初選，服務處道賀電話不時打進來，工作人員笑容以對。（王錦河攝）

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（中）以35.9％支持率壓倒性勝出，陳其邁由發言人林瑩蓉（中偏左）和議員周玲妏（中偏右）陪同下在服務處感謝各界支持。（王錦河攝）

競爭激烈的民進黨高雄市長初選民調7日出爐，立委陳其邁（後排右二）以35.9％支持率壓倒性勝出，將代表民進黨參選高雄市長，吸引大批媒體湧入服務處採訪。（王錦河攝）

民進黨高雄市長初選由陳其邁勝出，7日得知出線，在服務處向支持者揮手致意。（呂素麗攝）

民進黨高雄市長初選由陳其邁勝出，7日鞠躬向支持者致謝。（呂素麗攝）

民進黨高雄市長初選民調7日出爐，一如外界預期，由立委陳其邁以35.9％壓倒性勝出，代表民進黨參選高雄市長；陳其邁表示，他第一時間向人在日本的花媽陳菊市長報告初選結果，花媽有向他恭喜，強調「黨要更團結」；陳其邁也表示，「虛心才能促成團結，團結才能成就高雄」。

陳其邁也說，他已打電話給許立明副市長，在陳菊市長回國後，安排兩人見面，向花媽請益。

至於他的父親陳哲男有沒有打電話給他？陳其邁未正面答覆，他說，都會向長輩請益。

位於高雄市三民區的陳其邁服務處一大早就聚集許多支持者，陳其邁上午11點到達服務處，不少支持者即高喊「市長！」他只微笑以對；原本11點30分的記者會，因等中央黨部的初選結果，延到下午1點30分才由副議長蔡昌達、市議員林瑩蓉、周玲玟及陳政聞等人陪同出面發表談話。

而早在中央黨部未公布初選結果之前，參選的管碧玲、趙天麟即先後發表聲明，恭喜陳其邁，並表示將全力輔選陳其邁。

服務處下午即聚集許多支持者，包括台船企業工會等都到場恭喜。

陳其邁感謝其他3位候選人，他說，選舉無關勝敗，而是各候選人在過程當中所展現的風度，他非常感謝市民的支持及3位參選人，這是重大責任的付託。

陳其邁說，要感謝從謝長廷、陳菊市長，在任內對高雄全心全意的付出，將海洋首都蛻變成為宜居的城市，也要再一次特別感謝陳菊市長讓高雄變成綠色執政品質保證的典範，也要再次感謝劉世芳委員選擇成全高雄、展現了謙讓的政治家氣度與胸襟。

他說，也要感謝初選過程中的3位優秀同志管碧玲、林岱樺、趙天麟的互相砥礪與集思廣益，都是為了讓高雄更好，也充分體現了民進黨支持者與高雄市民的期待，展現民主風度。

陳其邁強調，「團結成就高雄」，要成就高雄就必須團結全黨、團結所有市民。初選的結果不是勝敗，而是責任的託付。從現在起，會以更謙卑的態度，誠懇拜託團結每一位同志及市民參與高雄市的進步，只有「虛心才能促成團結，也只有團結才能成就高雄」。

陳其邁表示，將不忘初衷，以民為本，承擔責任，與市民朋友一起共同打造繁榮好生活的智慧城市、海洋首都。

(中時)

民進黨高雄市長初選由陳其邁（中）勝出，7日在服務處由市議員周玲玟（右）、陳政聞（左）等人陪同向支持者致意。（呂素麗攝）

民進黨高雄市長初選由陳其邁（中）勝出，7日在服務處向支持者致意 。（呂素麗攝）

民進黨高雄市長初選由陳其邁（中）勝出，7日在服務處由市議員林瑩蓉（左）、周玲玟（右）等人陪同向支持者致意。（呂素麗攝）