石虎吉祥物前進香港！將吸引50萬港客到台中花博

2018年03月07日 15:04 中時 陳世宗

2018臺中世界花博吉祥物石虎家族前進香港！一起為「發現台中」行銷，強力放送好吃好玩的台中魅力。（陳世宗翻攝）

觀旅局以「Love Taichung 浪漫台中 幸福這麼近」為主題，打造一輛富具台中特色的叮叮車在香港亮相！（陳世宗翻攝）

2018臺中世界花博吉祥物石虎家族前進香港！從7日起登上香港著名的百歲叮叮車身，穿梭香港大街宣傳台中花博。觀光旅遊局估計將有超過150萬人次，香港人及國際觀光客可看到叮叮車「花現台中」觀光意象廣告，配合香港組團社強力宣傳花博，目標吸引超過50萬港客到台中看花博。

觀旅局長陳盛山說，已經飛行1年多的「發現台中」彩繪機花博概念機艙，將於五月登場，所有彩繪機內的餐具、枕巾等侍應品以及空服員圍巾等，全都會結合石虎及花博元素設計，從空中及陸上強力進行花博亞洲城市宣傳行銷。

觀旅局率同台中業者組成40人推廣團日前到香港拼觀光，7日盛大為首部叮叮車台中城市觀光廣告舉辦啟動儀式，由局長陳盛山、交通部觀光局駐香港辦事處周欣毅主任與台中觀光相關業者共同參與啟動儀式。現場並準備發源台中的珍珠奶茶與特色糕餅介紹給香港媒體及貴賓，受到熱烈歡迎。

陳盛山表示，1904年開始行駛的叮叮車是香港重要的旅遊亮點，非常有吸睛效果。這是石虎家族首度在國際大都市亮相，尤其登上百歲叮叮車身廣告，結合台中高美濕地、歌劇院、湖心亭等景點以及太陽餅、珍珠奶茶及自行車旅遊等特色旅遊元素推廣臺中觀光，隨著叮叮車慢駛、吸睛的特性，穿梭香港熱門市區強力放送好吃好玩的臺中魅力。

陳盛山指出，這是石虎家族首度在國際大都市亮相，尤其登上百歲叮叮車身廣告，結合台中高美濕地、歌劇院、湖心亭等景點以及太陽餅、珍珠奶茶及自行車旅遊等特色旅遊元素推廣台中觀光，隨著叮叮車慢駛、吸睛特性，穿梭香港熱門市區強力放送好吃好玩的台中魅力。

觀旅局以「Love Taichung 浪漫台中 幸福這麼近」為主題，打造一輛富具台中特色的叮叮車在香港亮相！觀旅局表示，這台叮叮車外觀融合台中所有好吃、好玩的幸福元素；包含極具台中特色的2018花博吉祥物「石虎家族」、高美濕地、台中國家歌劇院、湖心亭、路思義教堂，世界知名飲品─珍珠奶茶、知名伴手禮─太陽餅，梨山水蜜桃、外埔火龍果、文心蘭等，完整呈現台中整體觀光特色；期望藉由童趣的車身彩繪，吸聚國際旅客目光，帶動旅遊臺中的契機。

台中意象叮叮車7日起正式在香港亮相登場，陳盛山與台中觀光業者一行40人在香港屈地街電車場舉行啟動儀式，現場媒體、貴賓雲集，同時安排臺中珍珠奶茶與太陽餅品嘗會，記者會氣氛熱絡，洋溢滿滿的幸福臺中味。

珍珠奶茶飲品瓶身特別裝飾5隻花博吉祥物–石虎家族，正式宣告2018年11月3日至2019年4月24日，為期173天的「2018臺中世界花卉博覽會」以「聆聽花開的聲音」為題，誠摯邀請港澳與國際旅客到訪臺中，體驗臺中花博Green, Nature, People的獨特魅力。

搭載著台中各式美景的叮叮車，預計將在香港市中心運行超過一個月以上，饒富特色的設計勢必造成討論話題。陳盛山強調，台中特有悠閒的旅遊環境，是港澳旅客減壓放鬆休閒的首選，加上每天8班以上直飛航班往返臺中與香港兩地，單向航程100分鐘，無論是4天3夜或是3天2夜的主題體驗旅遊都相當適合港澳旅客。

(中時)