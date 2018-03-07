感動沒能變心動！不夠愛你的男人心藏3句真心話

遇到不夠愛你的人，很多時候付出反而會造成壓力。（圖/weheartit.com）

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中時電子報
文／PCHIU、編輯／邱映慈、

有很多人在愛情中拚命的對情人付出，覺得自己的努力終有一天能夠感動枕邊人，讓他更愛你。但是愛情並不像讀書或是工作，不是付出多少就能得到多少，尤其當你遇到不夠愛你的人，很多時候付出反而會造成壓力。如果你的對象不夠愛你，就算你做再多，他內心絕對還是存在以下3句真心話。

1.手工小禮物對不愛你的人只是負擔

很多人面對變得冷淡的情人，總希望藉由幫他準備驚喜、洗出彼此回憶的照片、製作精緻的手工卡片，希望這些付出能夠讓對方回心轉意。但其實面對沒那麼喜歡的人，卻對自己付出這些，壓力真的遠遠大過於感動，並不會因此而重拾熱戀的感覺。

2.不是不付出只是不想對你付出

不夠愛你的男人總是記不起來你的生日，然後冷冷的告訴你「我又沒在過生日」，然後情人節、聖誕節也沒任何想過節的意思，然後不耐煩的告訴你「我本來就沒在過節」。千萬別真的以為「喔我只是交到一個不愛慶祝節日的男友」，事實的真相是：他不是不付出只是不想對你付出！如果分手後他和另一個真的很喜歡的女生交往，絕對生日、情人節都不會錯過。

3.遇到更喜歡的毫不猶豫就能立刻分手

最殘酷的真心話就是：現在這段感情對他來說真的只是騎驢找馬，如果遇到他的真命天女，絕對毫不猶豫就能跟你分手。這種時候就別苦苦哀求想要挽回他了，自尊受傷是最難受的事情，離開不夠愛你的人不需要哭哭啼啼的，愛情不對等最好儘早認賠殺出，別耽誤自己的青春年華啊！

(中時電子報)

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