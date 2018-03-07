F-35戰機品質出問題 半數都是因為它

2018年03月07日 15:00 中時電子報 楊幼蘭

隨著洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司生產F-35戰機的速率加快，滿腦子想解決的，就是因隱形性能所導致的品質不達標問題。

而洛馬執行副總裁兼F-35研發項目總經理巴比安（Jeff Babione）說，大約有半數毛病都出在隱形性能上。

據《防務新聞》（Defense News）報導，美軍F-35專案主管、美海軍中將溫特（Mat Winter）上星期痛批洛馬，說它提升品質的速度太慢，而這問題可能是因洞鑽得太大，或是安裝零件等問題所造成。溫特說，儘管這些問題不大，但要讓飛機達標，不但會導致打造費用節節高升，也會讓時間拖長。

巴比安坦承，對洛馬而言，俗稱的隱形，也就是匿蹤性能，尤其對該公司構成挑戰。從某方面來說，那是由於F-35設計獨特，再加上正在迅速增產的緣故。

「除了F-22之外，沒有其他武器系統非這麼做不可，而且F-22從沒像我們這樣，以這種速率生產，」他說，「一旦我們掌握了這點，就會看到與隱形系統相關的品質問題大幅減少」。

由於要提高F-35的隱形性能，機體接合必須十分精確，就算是經驗豐富的技工，只要有些許誤差，也很難達標。

「這不是人為問題，」巴比安說，「只是能力造成的結果。我們靠夠精確的技術來打造這些東西，逼近能力的極限」。

不過，他也承認，還是有部分人為疏失存在，有時是不小心刮到隱形塗層，就得重新噴上。此外，並非所有的塗層都是由機器上，而是由技師靠手工噴上，有些地方噴得太厚了，就要加以清除。

巴比安指出，減少製造瑕疵是當務之急，有些倍受矚目的品質問題甚至讓F-35飛不了，或是可能讓原本該交機的戰機交不了機。

(中時電子報)