興大「農獲新生」獲教育部創業基金

2018年03月07日 15:07 中時 林欣儀

由台灣、泰國、越南與菲律賓四國共17名學生組成的中興大學「農獲新生」團隊，致力於研究對環境友善的微奈米材料，成功開發出微奈米植物保護製劑，參加教育部大專畢業生創業服務計畫，獲得第一、二階段創業基金共60萬，表現受肯定。

該團隊由興大土壤環境科學系特聘教授林耀東、身兼副校長的植物病理學系特聘教授黃振文共同指導，成員除興大土環系學生，還有泰國、越南與菲律賓等新南巷國家外籍生，盼透過參與研究的方式讓農業研發能量擴及至東亞地區，創新友善農業。

經持續研究，該團隊成功開發出三大系列的微奈米植物保護製劑，包括有植優效COS系列、CTS系列及SBO系列，他們表示，這些植物保護製劑的原料皆取自環境友善天然資材或農業廢棄物，盼透過再利用達到資源永續循環使用，其功效則可用於防治植物病害，藉以降低化學農藥使用對環境造成的汙染。

「農獲新生」團隊獲推薦參加106年教育部大專畢業生創業服務計畫，一路過關斬將，第一階段從315個團隊中獲選進入85名，第二階段更獲選進入前30隊，獲60萬補助。

該團隊利用教育部創益基金已投入生產「環境抗菌」、「植物保護」系列產品，林耀東強調，盼藉由創業競賽讓農業創新研究成果能產業化，提升台灣農業競爭力。

(中時)