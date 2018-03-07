獨青要蔣公「滾回陸」 黃安：連黃金國寶一起快遞

2018年03月07日 14:59 中時電子報 蔡曉婷

黃安反嗆問要不要連黃金、國寶一起快遞運回大陸。（圖／取自黃安微博）

上月228紀念日慈湖陵寢出現10位獨派青年朝蔣公靈柩潑漆，涉案者最後依妨害公務、毀損等罪嫌，裁定3萬至5萬元交保，其中一名楊姓女子偵訊時主張「中國人就該回到中國人土地」，批政府不該花錢維持當地環境，對此，黃安今(7日)稍早問蔣公當年從大陸帶來92萬兩黃金與不少珍貴國寶，反嗆：「這批黃金要不要跟著蔣介石一起回大陸啊？」

針對涉及潑漆案楊女的供詞，黃安稍早在微博表示「實在忍不住要給這種腦殘上課」，並說：「蔣介石從大陸帶來台灣的92萬兩黃金，是大陸尤其是上海人民的血汗錢。憑著這批黃金，蔣介石廢除舊台幣、發行新台幣，穩定了台灣的物價與經濟，同時，也成為後來台灣能躍升為亞洲四小龍之首的本錢。」最後諷刺問：「這批黃金要不要跟著蔣介石一起回大陸啊？」

除了黃金之外，蔣介石當時也帶來許多珍貴的文物國寶，成為今日台北故宮博物院中重要的鎮院之寶，黃安問：「說維護蔣介石陵寢是在浪費台灣納稅人的錢，那故宮博物院的門票收入怎麼說？」並罵獨青「只知道利用蔣介石製造對立，選擇對你們操作有利的話說」。

最後黃安表示：「蔣介石的屍體你們不要，好，麻煩把故宮國寶、92萬兩黃金一塊打包，順豐快遞回大陸吧！這才算銀貨兩訖」，大陸網友則回應：「學生很容易被操弄，看了一點玩意就覺得自己很懂」、「中國人的東西就該回到中國？撇開國寶黃金不說，那別寫中國字了」。

(中時電子報)