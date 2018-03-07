彰化縣全國客家日「唱歌尞天穿」10日在溪州公園

2018年03月07日 15:07 中時 鐘武達

成功國小西畔分校的小朋友表演「客家獅」。（鐘武達攝）

魏明谷頒發客語績優學生獎學金。（鐘武達攝）

成功國小西畔分校的小朋友擂茶體驗。（鐘武達攝）

恁仔細（謝謝）！彰化縣「107年全國客家日─唱歌尞天穿」活動10日將在溪州公園舉行，縣長魏明谷在7日造訪客語生活學校溪州鄉成功國小西畔分校欣賞小朋友講客語、唱客家歌謠，更提倡「客語的復育很重要」。

魏明谷說，7日是農曆正月20日客家「天穿日」，彰化縣現有的12所客語生活學校，當天也都同步進行客家文化介紹，讓學生了解「天穿日」的意義與重要。他並趁著出席成功國小西畔分校的宣傳記者會，頒發客語績優學生獎勵金，還與客家鄉親體驗擂茶與製作年糕。

他表示，彰化縣客語保存最完整的學校就是成功國小西畔分校，而縣內廣義的客家人多達40萬，但語言大多流失了。認為，要恢復族群的認同與文化，語言「復育」很重要。

溪州鄉約有3萬人口，客庄人口主要分布在九甲、岸角、下岸角、廣東巷等4個小聚落，早期住民主要生產糖與水稻，這些曾經帶動台灣農村經濟的產業，如今已經沒落，不過仍然留存著發展的軌跡，像是糖鐵五分車軌與車站、傳統建築等，再再都代表著產業的歷史與日治時代客家族群移入的墾拓史。

10日的全國客家日活動，內容濃濃客家味，有傳統技藝、客家歌手黃瑋傑演唱、戲偶子劇團演出《女媧補天》、客家藍染及擂茶體驗、樂活客庄在地食材減碳市集、溪厝客庄輕旅行等。

(中時)