菜價力守18元　靠氣溫變冷拉買氣

友善列印
中時

北農果菜批發市場明結束3連休重新開市，農委會表示，已祭出分散市場措施，將蔬菜引導至其他市場拍賣，以免上回北農3連休結束後，到貨爆量使菜價重挫2成的問題重演，加上氣象預報明日氣溫變冷，蔬菜需求將上揚，有信心菜價不會跌破每公斤18元。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，北農果菜批發市場平時蔬菜到貨量約1600到1800公噸，上一次北農3連休後，到貨量暴增到3000公噸的問題，相信這次不會再重演，畢竟休市前，農委會就已提醒農民和農民團體，要及早準備，包括葉菜類主要產地雲林，就由縣府出手幫忙，補助農民將採收下來的蔬菜冷藏保存，以利日後分散出貨。

蘇茂祥指出，全台有40幾個果菜批發市場，除了北農3連休外，其餘幾乎都正常運作，北農休市期間，也看到農民把菜送往其他市場，避免明日開市全部擠向北農拍賣，例如位於雲林西螺市場，此時節蔬菜到貨量，多為800到900公噸，這兩天北農休市，西螺市場的到貨量增加到1000多公噸。

蘇茂祥表示，周一農委會召開記者會時，已經對外宣示，明日北農重新開市，到貨量一定會維持在2500公噸到2700公噸之間，至於拍賣價格則不能低於每公斤18元，由於貨量已有分散市場銷售，可望能壓在2700公噸以內。

蘇茂祥表示，至於價格方面，也因氣象預報指出，明起北部地區氣溫將走低，通常低溫都會帶動蔬菜的消費需求，因此，農委會有信心，到時拍賣價不會低於18元。

(中時)

彰化縣全國客家日「唱歌尞天穿」… 台中PM2.5月均濃度改善 2月份近8…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。