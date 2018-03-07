菜價力守18元　靠氣溫變冷拉買氣

2018年03月07日 15:08 中時 楊騰凱

北農果菜批發市場明結束3連休重新開市，農委會表示，已祭出分散市場措施，將蔬菜引導至其他市場拍賣，以免上回北農3連休結束後，到貨爆量使菜價重挫2成的問題重演，加上氣象預報明日氣溫變冷，蔬菜需求將上揚，有信心菜價不會跌破每公斤18元。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，北農果菜批發市場平時蔬菜到貨量約1600到1800公噸，上一次北農3連休後，到貨量暴增到3000公噸的問題，相信這次不會再重演，畢竟休市前，農委會就已提醒農民和農民團體，要及早準備，包括葉菜類主要產地雲林，就由縣府出手幫忙，補助農民將採收下來的蔬菜冷藏保存，以利日後分散出貨。

蘇茂祥指出，全台有40幾個果菜批發市場，除了北農3連休外，其餘幾乎都正常運作，北農休市期間，也看到農民把菜送往其他市場，避免明日開市全部擠向北農拍賣，例如位於雲林西螺市場，此時節蔬菜到貨量，多為800到900公噸，這兩天北農休市，西螺市場的到貨量增加到1000多公噸。

蘇茂祥表示，周一農委會召開記者會時，已經對外宣示，明日北農重新開市，到貨量一定會維持在2500公噸到2700公噸之間，至於拍賣價格則不能低於每公斤18元，由於貨量已有分散市場銷售，可望能壓在2700公噸以內。

蘇茂祥表示，至於價格方面，也因氣象預報指出，明起北部地區氣溫將走低，通常低溫都會帶動蔬菜的消費需求，因此，農委會有信心，到時拍賣價不會低於18元。

(中時)