菊系7小福拚議員初選 成敗形同陳菊影響力消長指標

劉世芳等７位菊系立委陪同７小福登記初選。（李義攝）

友善列印
中時
７小福連線成軍，聯袂參加黨內初選登記。（李義攝）
7小福聯袂參加黨內初選登記。（李義攝）

高雄市長陳菊幕僚組成的7小福連線7日正式成軍，由劉世芳等7位立委陪同登記參加議員初選。7小福能否在強敵環伺下突圍，不僅是陳菊影響力會不會因任滿而消退，也是選民對陳菊12年執政肯定與否的信任投票。

劉世芳以領頭羊之姿，與邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、邱志偉、鍾孔炤、李昆澤等陳菊力挺栽培的立委，出席力挺7小福。

7小福全都曾擔任市府幕僚，陪伴陳菊度過執政過程中的種種挑戰；其中，李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳、簡煥宗在本屆議員選舉，就順利達成議會拚過半任務，將繼續拚連任；新人許乃文、洪村銘，也獲得陳菊支持，向選民大力推薦。

立委劉世芳表示，這次議員選舉要持續過半，面臨中央執政、其他政黨拚出頭的挑戰，呼籲高雄市民支持新世代，延續陳菊市長的高雄價值。這些年輕議員都是來自陳菊團隊，身經百戰，服務時間都超過十年，透過聯合登記參選告訴高雄市民朋友，年輕、專業的議員準備好了。

劉世芳也一一介紹5名爭取連任者，與該區域立委中央地方連線，爭取各項建設的成績。

她也力薦新人許乃文與洪村銘，前鎮、小港參選人許乃文選區位於亞洲新灣區，未來許乃文身負前鎮、小港要脫胎換骨的重任；而林園、大寮區參選人洪村銘是在地優秀子弟，對於爭取捷運到林園並改善大寮空汙有獨特的見解。

獲許智傑支持參選鳳山區的劉世賢也出席記者會，7小福加1，許智傑高喊八仙過海，呼籲支持者支持8位優質參選人。

(中時)

漁船遭砲擊綠委卻噤聲 洪孟楷痛… 後悔曾挺柯P 獨派集體鞠躬道歉：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。