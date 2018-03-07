台中PM2.5月均濃度改善 2月份近8年同期新低

2018年03月07日 15:33 中時 盧金足

台中市環保局長白智榮強調，將持續努力推動各項空汙減量措施，讓台中空品越來越好。（盧金足攝）

台中市府統計自2015年11月與台中火力發電廠協調制定降載SOP，至今年2月底止，已成功協調台中電廠配合空品不良降載達136次。（黃國峰攝）

台中市改善空汙持續展現成效，環保署空品監測站數據顯示，今年2月份台中PM2.5月均濃度降至24.3微克/立方米，創8年來同期新低紀錄。環保局表示，去年全市PM2.5年均濃度已降至20.2微克/立方米，持續推動各項空汙減量措施，朝國家空品標準年均值15微克/立方米努力。

環保局指出，依據環保署空品監測顯示，台中去年PM2.5年均濃度降至20.2微克/立方米，與105年22.8相比，減幅11.4％，全國第一。

今年1月份台中PM2.5月均濃度降至17.8，創近8年同期新低紀錄；雖然農曆年後台灣西半部普遍大氣擴散不佳，使得台中2月份PM2.5月均濃度提高至24.3，但與往年同期比較，仍是近8年同期新低。

環保局長白智榮表示，空汙成因很多，除了固定、移動、逸散等三大汙染源，也會受地形與氣候的影響，今年年節假期雖然許多工廠連休，但因為台灣氣候穩定，且風速接近停滯狀態，境內汙染物持續累積的結果，整個西半部大氣擴散條件均不佳，因此，北部至雲嘉南縣市空品測站常達到紅色不良至橙色預警等級。

白智榮說，農曆年假期間，環保局除原本既有值勤人員外，更要求各單位嚴陣以待，持續監測空品狀況緊急應變，並通知台電友善降載，統計自2015年11月與台電協調制定降載SOP至今年2月底止，已成功協調台中電廠配合空品不良降載達136次，樹立台灣環保降載的典範。

也因此獲環保署肯定為105年第4季及106年第1季秋冬空品不良季節協調公私場所降載成果表現績優城市，削減率近9％，為六都第一。

(中時)