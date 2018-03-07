柯建銘：解決低薪有壓力 一定要堅持下去

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民進黨今日召開中常會，會中邀請勞動部政務次長施克和以「穩定產業缺工策略」為題專案報告，發言人鄭運鵬會後轉述代理黨主席柯建銘裁示，解決低薪問題是政府的責任，他要特別提醒行政團隊，這些方法都需要時間，面對勞工的期待，雖然有壓力，一定要堅持下去。

身兼黨主席的蔡英文總統因母喪，今天缺席中常會，由黨團總召柯建銘代理。會前由黨團書記長許智傑補宣誓就任第17屆當然中常委。並邀請勞動部專案報告。

鄭運鵬轉述柯建銘裁示，產業缺工是台灣經濟發展所面臨的重要問題。數據顯示，市場有人力需求，企業卻找不到人。這就表示，產業需求與勞動市場的期望、能力有落差。這個問題必須積極面對、提出有效的對策。

柯建銘說，讓婦女、中高齡勞動者能夠再投入職場，除了可以開發勞動力，也能讓這些具有技術、能力的勞工能夠在產業轉型的過程中，提供重要的貢獻。要讓這些人再進入職場，考驗政府媒合的能力，今天提出的計畫，請勞動部務必確實執行，讓勞動者安心。

柯建銘強調，解決低薪問題是政府的責任，政府已提出包括產業升級、企業診斷、產業人才能力鑑定、改善工作環境、持續推動最低工資法等改善方法，他要特別提醒行政團隊，「雖然有壓力，我們一定要堅持下去」。

柯建銘也表示，縮短學用落差也是很重要的面向，請勞動部、教育部持續推動相關政策。地方政府也能提供許多經驗跟協助，讓企業、政府、學校一起合作，建立一個勞動力與產業需求切合、永續的教育系統。

(中時)

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