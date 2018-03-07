駐日美軍又掉零件 F-15遺落1.4公斤天線

美國空軍駐琉球的F-15C戰機，隷屬第18聯隊，機尾漆著ZZ。(圖/美國空軍)

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中時電子報

日本地方政府表示，駐防在琉球嘉手納基地的美軍F-15戰機，在2月27日上午的飛行過程中，掉落了1.4公斤零部件，外觀狀似天線或通訊設備的，這是美軍在半年來第6次掉落零件的事故，並不包括墜機與迫降。美軍方面是在6天後，也就是這個月的5日才聯絡日本政府。

共同社報導，相關人士稱，從F-15戰機上遺落的零件體積不小，長約38公分，寬約15公分，重約1.4公斤。不過遺落零件的地點尚不清楚。

駐日美軍的航空器在半年間掉落了不少零件，去年12月，美國空軍一架F-35戰機在返航時被航空迷拍到遺失了加油蓋；同樣是去年12月，美國海軍陸戰隊的CH-53E超級種馬大型運輸機，遺落了儀器外罩在幼兒園；仍然是去年12月，同樣是CH-53E 直升機，遺落了一面舷窗在小學操場，飛濺的碎片還弄傷了附近的孩子。今年2月，三澤基地的美國空軍F-16戰機，因引擎起火緊急抛棄副油箱在小川原湖。另外還有MV-22魚鷹機的13公斤零件遺落在海上，2月漂流至宇流麻市伊計島才被外界得知。

除了掉零件以外，美國軍機也經常迫降，今年1月曾發生UH-1Y與AH-1W接連迫降的事故，掉了這麼多東西，使得琉球軍民對美軍不滿的呼聲必將再度高漲。

(中時電子報)

文章來源：美軍機再次發生零部件墜落 事發6天聯絡日本

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