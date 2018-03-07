冰淇淋鬱金香盛開 療癒遊客飽眼福

2018年03月07日 15:50 中時 王文吉

「好想吃一口喔！」馬來西亞熊先生（右一）來台家族旅遊，5歲、3歲兒子著迷「冰淇淋鬱金香」。（王文吉攝）

中社花市引進「冰淇淋鬱金香」，今年開花率約1成。（王文吉攝）

「冰淇淋鬱金香」盛開時如牡丹花，相當夢幻療癒。（王文吉攝）

中社花市引進「重瓣羽毛邊」的昆士蘭鬱金香。（王文吉攝）

單瓣杯狀花型的鬱金香，漸層花色相當美麗。（王文吉攝）

中社花市種植大面積一串紅，紅通通花海吸引遊客拍照。（王文吉攝）

歐洲地區季節限定的天鵝絨已盛開。（王文吉攝）

紫色風信子散發迷人花香。（王文吉攝）

多彩繽紛的鬱金香隨風車搖曳生姿。（王文吉攝）

春暖花開、百花爭艷！后里中社花市舉辦溫帶球根花卉展，推出難得一見的「冰淇淋鬱金香」，粉紅色花瓣上，佈滿白色蕾絲花邊，像極了「香草冰淇淋」。花農表示，「冰淇淋」很難培育，5年前引進試種，開花率不佳，許多遊客無緣一親芳澤，今年總算開出1成花朵。

「好想吃一口喔！」小朋友童言童語，將鬱金香錯看成冰淇淋，乍看之下，花型彷如香濃柔滑的冰淇淋，民眾直呼相當特別。馬來西亞熊先生5年前跟太太遠赴中社花市拍婚紗，帶著5歲、3歲兒子重回舊地，他形容，「冰淇淋」看起來很夢幻、很療癒，連兒子都一直吵著要吃。

花市副理陳月香表示，「冰淇淋」為重辦晚生品種，因對氣溫敏銳，對於春天忽冷忽熱的氣候較難適應，在台灣培育難度很高，種植時間也比一般品種多一倍，要花費更多心力照顧，因此國內很罕見。

陳月香說，「冰淇淋」過去幾年開花率都不高，今年試種在棚架內，營造涼爽環境，1500顆種球約有1成開花。含苞待放時花型如杯狀，由綠色、粉色花瓣包覆白色花苞，很像「融化中」的冰淇淋，並帶有牛奶香味，盛開時為牡丹型，花期不長，只有15天左右。

中社花市即日起推出溫帶球根花卉展，展出季節限定的天鵝絨、夏雪片蓮、風信子、鳶尾花、西洋水仙、百合花及鬱金香，占地6公頃的花海還有彩色海芋、一串紅、鼠尾草、萬壽菊及毛地黃等，目前皆已開花，吸引遊客造訪。

(中時)