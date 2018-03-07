新式身分證 民眾最在意國家認同、生日西元選項

新式身分證網友投稿作品（內政部戶政司網頁擷圖）

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中時
新式身分證網友最在意排行（內政部戶政司網頁擷圖）

內政部徵選新式身分證，開放民眾表示意見，其中民眾最在意的選項，前兩名分別是對台灣國家認同及生日是否可有西元選項；網友留言，在身分證上應該要有台灣(TAIWAN)英文字樣，不但增加國際辨識度，並且能夠讓台灣民眾更加認同這塊土地，並且將台灣省字廢除(省已虛級化)。

關心生日有西元選項的網友則留言，真心希望民國年這種格式可以廢掉，除了台灣的國族認同問題外，更重要的是，如果各位有做過客戶端的系統開發，轉換民國與西元年是一件非常擾人與浪費資源的事。

內政部開放民眾表達意見，在網路排行中，前幾名網友在意的選項，還包括標示配偶的意義；原住民族名的字數問題；以及取消令跨性別者難堪的性別欄。

在排行前十名當中，有多位網友關切身分證整合健保卡及自然人憑證或悠遊卡等問題，還有網友關切身分證是否可有英文拼音，以及是否一定要有國旗的問題。

內政部今年2月26日起至4月13日期間辦理「身分證明文件再設計徵選活動」，迄今已收到90餘件作品。在新式身分證的作品投稿區當中，多位網友選擇台灣圖樣當作背景，還有人結合101地標，或以國旗當作背景，甚至把國旗與台灣圖樣結合，也有民眾選擇台灣黑熊、梅花鹿樣式，凸顯台灣的代表性。

(中時)

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