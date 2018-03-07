影》吳音寧繼續神隱 陳景峻批：出事就閃躲

2018年03月07日 15:57 中時 柯伶穎 、 杜宜諳 、 李函縈 、中天新聞／ 張凱喨 、 陳韻雯 、中天新聞／

台北市政府7日召開北市果菜批發市場8日開市因應措施記者會，台北市副市長、北農董事長陳景峻（見圖）受訪時被提問是否覺得北農總經理吳音寧是在陷北市府於不義？陳景峻俊表示，有感覺到。（杜宜諳攝）

台北農產公司多次連續休市導致菜價波動引發喧然大波，台北市副市長陳景峻7日下午會同市產處長許玄謀出席記者會說明，但北農總經理吳音寧未出席依舊神隱，對此，陳景峻明顯不悅，直批「要拿權利就是總經理制，出事就是董事長制」。

菜價崩跌，外界將矛頭指向北農連續休市，農委會指向北市府要負責；台北市長柯文哲則反嗆，若要台北市政府負起全責，「那以後北農總經理我決定，完全執政，我完全負責。」

因北農總經理吳音寧在這起事件中一路神隱，僅透過新聞稿對外說明作法。北市府7日發出採訪通知，表示陳景峻將率同許玄謀、吳音寧對外說明，但直到召開記者會後仍未見吳音寧身影。對此，陳景峻批評，「要拿權利就是總經理制，出事負責就是董事長制。」

許玄謀則表示，今天有親自通知吳音寧，也有跟北農主任秘書聯繫上，現場媒體要求許玄謀還原兩人對話過程，許說自己請她要出席，吳音寧有接電話，但只說自己會做整體考量，強調記者會主軸是說明明天開市因應措施，理當她也應該出來說明。

陳景峻直言應該要勇於負責，遇到事情應該要勇於負責不是閃躲，「這樣總是不太好，因為這是關係到民生物資以及農民生計，有問題應該怎麼解決未來是不是會再發生，應該勇於承擔。」

至於吳音寧是否該下台？陳景峻先是說「不知道」，並表示這是董事會決定，北農董事長總經理過去就有默契，前者北市府派任，後者由農委會派任，雖然總經理是由董事長提名，但最後仍要由董事會全體決定，這是北農的流程，「至於她適不適任？這點我不予置評」，她的行為恰不恰當？外界應該可以公評。

(中時)