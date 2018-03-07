看準台灣觀光市場 JR東日本將成立子公司

2018年03月07日 16:08 中時 王思慧

台灣人出國首選就是日本，2017年台灣赴日旅客人數456.4萬人次更創下歷史新高。看準此商機，東日本旅客鐵道株式會社(JR東日本)昨天在官網公布，預計4月在台灣成立子公司，名稱註冊為「台灣捷爾東事業開發股份有限公司」，將提供赴日旅遊的最新消息。

根據官網公告，JR東日本將100%出資，資本額為新台幣2700萬元，負責人是石黑陽一。將投入台灣車站站內經營、周邊餐飲、車站便當、飯店等事業，也會開設 「JAPAN RAIL CAFE」，提至於在台灣要開的咖啡店的名稱、地點等，日後再公布。

這「JAPAN RAIL CAFE」可不是一般的咖啡店，除了提供日本各地的特色觀光資訊等，經營模式應會與新加坡的1號店類似，設置日本餐飲區，像是咖啡、海鮮丼等，還有設櫃賣日本地方土產、鐵路票券及定期舉辦相關活動。

目前位於新加坡的JAPAN RAIL CAFE除了咖啡等，也會配合當地的旅遊宣傳主題推出地方食材的料理，也會不定期舉辦活動。不過確定的店名、地點及開幕期程等，JR日本預計日後再公布。

進軍台灣後，「JAPAN RAIL CAFE」店內不但將設置日本旅遊櫃台，提供台灣遊客索取旅遊資訊，未來民眾可以直接在店內購買JR東日本旗下各種觀光票券，讓台灣旅客到日本旅遊更方便。

(中時)