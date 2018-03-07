不鳥西方施壓！加入飛彈大賽 伊朗增產3倍

伊朗新款「獵人3型」（Sayyad 3）飛彈的資料畫面。（美聯社）

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中時電子報

在美俄中紛紛開發先進發彈之際，一名伊朗革命衛隊高級指揮官說，德黑蘭已將飛彈產量增加3倍。不過，他並未說明，這大增產究竟是在什麼時間點。

據路透7日引述朗半官方法斯通訊社（Fars）的消息，革命衛隊航空師指揮官哈吉薩達（Amir Ali Hajizadeh）將軍說，以往德黑蘭做什麼事，都要向各方解釋一大堆，但如今已經不是那樣了。

他提及伊朗飛彈生產時說，「與以往相比，我們的產量已增加3倍」。哈吉薩達表示，伊朗政府，國會與其他伊朗官員都認為，有必要生產地對地飛彈。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）5日造訪首都德黑蘭，和伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）與外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）會談。法國外交部説，巴黎希望伊朗不要退出核問題全面協議，同時就飛彈向伊朗施壓。

勒德里安到訪當天，德黑蘭反應強烈。查瑞夫指責歐洲國家在發展與伊朗雙邊關係時，奉行極端主義政策。而伊朗原子能組織説，美國如果退出伊朗核協議，德黑蘭可以在48小時內恢復製造濃度為20%的濃縮鈾。

伊朗學生通訊社5日報導，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）說，該國的飛彈項目符合他們的防禦政策，不會威脅其他國家。

不過，先前伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社引述軍方一名發言人的話說，伊朗的飛彈項目不會停止，外國無權干涉。

(中時電子報)

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文章來源：Iran's missile production has increased three-fold: Guards commander

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