中市社會住戶獲好評 西屯惠來厝段、太平永億及育賢段公告招標

2018年03月07日 16:09 中時 盧金足

為提供民眾更多可負擔且宜居的住宅環境，台中市政府推動8年1萬戶社會住宅政策，其中，正規畫西屯區惠來厝段、太平區永億段及育賢段三期等三處基地。都發局表示，三案將提供810戶社宅，目前辦理委託設計監造技術服務案上網公告招標作業，分別於4月13、16及17日截止投標，希望邀請建築師參與規畫，提升社會住宅的環境品質。

住宅處表示，台中市社會住宅的目標秉持符合「三好一公道」的精神，地段好、建物好、機能好且價格公道，以社會住宅基地周邊租金市場行情7折出租，對於有需求的民眾及特殊身分，將有效減輕居住的經濟負擔。

市府目前正規畫西屯區惠來厝段、太平區永億段及育賢段三期社會住宅等三塊基地經過審慎評估，辦理委託設計監造技術服務案上網公告招標作業。

西屯區惠來厝段基地約2112坪，將規畫興建400戶以上1房型、2房型、3房型，並導入社會服務站、民眾活動中心、租賃服務中心、社宅資訊諮詢站、共好實踐基地、實驗店舖及一般店鋪等軟體相關設施。

該案基地三面臨路北側臨青海路、東側惠中路及智惠街並毗鄰台灣大道，周遭有捷運、公車、台74縣道及國道1號交通非常便利，附近有市政府、歌劇院、惠來國小、文華高中、逢甲大學、櫻花黃昏市場、新光遠百百貨商圈及逢甲商圈等，將滿足基本生活需求。

太平區永億段基地則約1419坪，將規畫興建160戶以上1房型、2房型、3房型，並導入托嬰中心、社會服務站、一般店鋪、青創店鋪等軟體相關設施；基地5公里範圍內有6處產業園區及2處都市計畫工業區，為台中市就業機會最密集的區域之一。

此外，太平區育賢段三期基地約1928坪，整體街廓比鄰辦理施工的育賢段一期，隔壁街則為辦理設計中的育賢段二期，三期基地將規劃興建250戶以上1房型、2房型，因第一期已進駐日照中心、長青快樂學堂，第二期有文創商業市集，因此本案導入生活型態與親子手創等共享型態，創造更完善的生活機能。

住宅處指出，三案計畫期程預計2018年設計、2022年上半年完成主體建築，目前西屯區惠來厝段案將於4月13日截止投標、太平區永億段案4月16日截止投標、太平區育賢段三期案則於4月17日截止投標，邀請建築業界共同參與設計，讓市民有良好品質的住宅環境。

(中時)