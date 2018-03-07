天使花園和馬英九合影 網友：好害羞 嚇死寶寶了

2018年03月07日 16:08 中時 潘建志

前總統馬英九到屏東找前文化部長龍應台「看一下失業部長的生活」，晨走後馬到市場吃一碗大腸麵線。（取自龍應台臉書）

前總統馬英九近來全台跑透透，前文化部長龍應台昨晚在臉書上貼出多張側拍馬英九走訪屏東的照片，包括路邊攤吃大腸麵線、在水果攤幫忙叫賣等，她並笑說馬英九是下鄉來「看一下失業部長的生活」，網友看了直呼「好平民喔！」

其實前天就有人在屏東竹田的天使花園看到馬英九的身影，開心和他拍照並分享在臉書：「第一次和前總統零距離拍照，真是嚇死寶寶了，還和他握手內，有夠給他害羞…。」也有網友直呼「好羨慕！」

前總統馬英九到屏東找前文化部長龍應台「看一下失業部長的生活」，兩人走到水果攤，馬當場叫賣起來。（取自龍應台臉書）

龍應台寫道：「知道我剛剛完成書稿，說要下鄉來『看一下失業部長的生活』，我說，那就來感受一下我的普羅旺斯吧。不要有媒體，讓我們走路去菜市場。」雖然沒有指名是誰，但照片裡馬英九的身影已說明一切。

龍應台描述，一大早先帶他晨走，之後到市場吃一碗大腸麵線，味道很好吃，他還再加一碗肉羹。吃完後隔壁就是水果攤，水果特別漂亮，他們走過去看看，沒想到他當場叫賣起來。人們發現是他湧過來開心拍照，一個戴斗笠的鄉親用力擠過來，抓住他的手，極其認真地說，「太辛苦，太辛苦了。」

之後龍應台又帶他到比悠瑪部落的小學去看木棉樹，正好遇到幾個小學生正在上體育課，「突然小鹿似地奔過來。不知道他說了什麼，孩子們笑得前仰後合。在部落裡行走，沿路都是野鴿子的咕咕聲。今日有春雨微微。」

網友也在臉書上留言，「小馬哥&小龍女。」「台灣的領導，都很平易近人，在野在朝差不多！」「龍馬精神新解：走進基層群眾當中。」「馬總統真是一道移動中的風景，走到哪裡都增添豔麗！」「平淡中的不平凡友誼，難得可貴！」

(中時)