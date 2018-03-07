觸犯即為「強暴罪」 法擬定15歲合法性行為年齡

法國性別平等部長席亞帕。（圖/美聯社）

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中時電子報

據英國廣播公司（BBC）報導，法國性別平等部長席亞帕（Marlène Schiappa）宣布，經多方商議後，法國政府擬修法，設立15歲為性行為合法年齡門檻（legal age of sexual consent），藉此有效保護和防範更多幼年男孩與女孩，受到所謂「合意性行為」為幌子的傷害。未來一旦法律通過，只要有人與15歲以下的男女孩發生關係，將被以「強暴罪」提起訴訟，藉此杜絕當前難以被定罪或極度繁複的法律程序。

法國之所以會大動作修法，外界認為，恐怕是受到先前兩起侵犯11歲幼女無罪案件激發。去年11月，一名30歲男性被指控與11歲女孩發生性關係，與另一名28歲男性一樣，最終都因為未能證明他有施暴、強制等行為，最終躲過強暴罪的制裁，引發法國輿論譁然。

法國總統馬克宏支持設立性行為合法門檻。（圖/路透社）

根據當前法國法律規定，強暴罪很難被證明與定罪，多數的施暴者多能藉由「雙方合意」為由躲過，而性侵犯的罪責相對鬆散，最高僅5年有期徒刑和7萬5千歐元（約272.1萬台幣）的罰款。

席亞帕透露，原先方案曾在13與15歲之間有激烈爭論，她很慶幸，政府最終選擇了15歲的門檻，對此議案，總統馬克宏（Emmanuel Macron）也公開表達支持之意。設立門檻的意思即表示，未來只要與低於15歲男女發生性關係者，將被法院以強暴罪起訴。

目前歐洲各國的合法性行為年齡門檻如下：

14歲：奧地利、德國、匈牙利、義大利和葡萄牙

15歲：希臘、波蘭和瑞典

16歲：英國、比利時、荷蘭、西班牙與俄羅斯

17歲：塞浦勒斯、愛爾蘭

18歲：馬爾他和梵蒂岡

(中時電子報)

文章來源：France to set legal age of sexual consent as 15

文章來源：Two cases involving sex with 11-year-olds forced France to raise the age of consent

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