常玉「靈魂太太」 疑他有可能是同志！

2018年03月07日 16:15 中時電子報 中時電子報

衣淑凡旁徵博引的說常玉。(戴忠仁提供)

衣淑凡被譽為「靈魂的太太」。(戴忠仁提供)

一位女性有幾個三十年青春？衣淑凡為常玉付出三十年，蔣勳說衣淑凡是常玉「靈魂的太太」，不過衣淑凡在接受資深主播戴忠仁訪問時說，她要向常玉說再見了！

衣淑凡曾經是蘇富比第一位台灣區負責人，在只有本土畫家雄霸台灣市場的當年，她大膽地推出當代作品,也將常玉的畫作列為拍品。在沒有人看好的狀況下，她推出底價新台幣4百萬的常玉油畫「五裸女」上拍，買家應該十分佩服衣淑凡的眼光和推力，因為「五裸女」幾年前的成交價高達4億多新台幣！曾經受過記憶力訓練的戴忠仁表示，真是佩服衣淑凡對常玉如數家珍，能將常玉的創作放在近現代藝術史的X和Y軸上旁徵博引的比較。

戴忠仁認為許多常玉的作品充滿慾望，衣淑凡則在受訪時指點大家，如何觀察常玉利用毛筆靈活勾勒女性的曲線，最讓他訝異的是，大家都認為常玉一天不能沒有女人，但衣淑凡說，她曾找到許多具體資料讓她曾懷疑常玉有可能是同志！

衣淑凡掌握了什麼線索？她又為何在研究和追尋常玉三十年後要說再見呢？戴忠仁將在節目中告訴大家答案。《國寶檔案~~細看常玉》專輯明晚(8日)週四11點在人間衛視首播，全球的觀眾都可利用網路至人間衛視官網點進直播區收看。

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