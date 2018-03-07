花蓮首位飛修乙級高中生 弟弟盼從兄報效國家

2018年03月07日 16:31 中時 許家寧

曾維德（中）從小熱愛飛機，在校期間曾赴台灣、日本的航空公司見習。（許家寧翻攝）

花蓮上騰工商飛修科學生曾維德（中）通過飛機修護乙級檢定，寫下校史新紀錄，獲校長溫智雄校長（左二）表揚。（許家寧翻攝）

花蓮上騰工商飛機修護科高三學生曾維德，日前通過全國飛機修護乙級證照檢定，成為花蓮首位擁有乙級飛修證照高中生，曾維德說同樣就讀飛修科的兄長曾凱杰畢業後投筆從戎，擔任起修護國軍直升機重任，希望未來也能跟著哥哥的腳步一起守護台灣。

曾維德表示，他與哥哥曾凱杰從小就對飛機深深著迷，鳳林國中畢業後也跟隨兄長的腳步就讀上騰飛修科，在校期間曾前往日本全日空「見學」，堅定他的航空夢，準備這次檢定剛開始遇到許多瓶頸，尤其是拆裝飛機儀表電箱仰賴老師指點迷津，幫助他順利過關。

母親羅文伶也說，兄弟倆從小就對飛機深深著迷，就連休假都跑來學校練習修飛機，大他3歲的哥哥曾凱杰空軍航空技術學院，目前服役於陸軍航空旅601聯隊擔任直升機修護工作，曾維德則正全力準備統測，未來也盼投考航校二專班和哥哥一起保衛國家。

飛修科主任陳志宏表示，飛修乙級術科測試內容包括機件保險、白鐵鉚合、鋼繩張力量測、儀表拆裝、軟硬管拆裝及飛機360度檢查等，難度頗高，由於這項證照自2015年才開放高中生報考，曾維德高一時先通過丙級檢定，這次又「跳級」一次過關，寫下該校校史新頁。

陳志宏說，飛機修護為新興產業，業界飛修人才嚴重不足，成為業界及軍方爭相挖角的對象，以國軍士官待遇起薪就有4萬元，若取得乙級證照，並通過大專學歷、英語認證，像是到民間漢翔公司等起薪至少也有5、6萬元，待遇穩定。

(中時)