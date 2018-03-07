航空市場競爭激烈　民航局長：星宇要夾縫中求生存

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交通部本月1日通過《民用航空運輸業管理規則》修正，近日將公告實施，星宇航空可能在下週遞件申請營運許可，並鎖定引進10架A321 neo客機，預計2020年首航。民航局長林國顯今（7）日在媒體春酒上表示，新航空公司加入可說是夾縫中求生存，台灣是被看好持續成長的市場，但不代表進來就賺錢，業者要做好準備。

林國顯表示，台灣有地利之便，距離亞太地區重要都市，平均2.55小時能到達，無論是廉航或傳統航空都想進入台灣市場。他舉例，每週飛往東南亞18國有600多班，飛大陸61個城市也約600班，日本與韓國各有500班、200班左右，外籍航空到台設立轉運點，且看好兩岸航線，透過台灣跟中國航點串聯，這對空運市場是正面的趨勢。

此外，2016年我國的航空總管制架次為164.9萬架次，過境費收入18.1億元，去年則增加166.2萬架次，收入20.5億元，創下新高。2015年的總管制架次，則為153.5萬架次，從近3年成長，可看出亞洲市場的活絡。

林國顯指出，桃園國際機場去年運量達到4480萬人次，較前年增加7％至8％，台北、台中、高雄機場的運量持平，甚至有微幅成長，不管是波音、空巴的預測，未來20年全球空運市場平均有4％至5％成長，其中台灣、大陸、東北亞、東南亞成長更明顯，是未來空運市場非常重要的區域。

談到正在積極籌組的星宇航空，林國顯分析，從去年開始，加拿大航空、法國航空與紐西蘭航空相繼宣布返回台灣市場，其中已經開航的加拿大航空，更做出自己的路，載客率約有9成，顯示台灣空運市場確實仍有空間；但想取得理想時間帶，需由星宇航空自己努力，在夾縫中求生存。

據悉，星宇航空將引進單走道A321 neo飛機，若星宇航空想要自行維修飛機，國內現有的棚廠有限，可能要尋求華航與長榮航空協助，或向原廠、亞洲航空等求助。林國顯指出，亞洲航空有發展A321系列空機維修計畫，星宇也可以到鄰近國家維修，只是成本考量問題。

林國顯強調，民航市場競爭激烈，不表示進來就會獲利，去年歐洲有4家航空公司倒閉，代表市場蓬勃，但業者也要做最好的準備。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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