入籍抽套房 新北祭大禮迎400萬人口

新北市人口即將邁入400萬大關，市府推出「住在新北設籍新北」系列抽獎活動，祭出1500萬好禮力拼破400萬人。（葉德正攝）

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新北市人口即將邁入400萬大關，市府推出「住在新北設籍新北」系列抽獎活動，共祭出價值487萬元的淡水18坪套房，還有汽車、黃金、國外來回機票、gogoro電動機車等大獎，獎額超過1500萬元，全力拼年底破400萬人。

市長朱立倫表示，新北市近幾年在在地就學、就業、就養、樂活等方面，做了許多的努力，種種優勢讓新北市總人口數較改制前成長約9萬人，截至107年2月底為398萬6,501人，即將達到400萬人口的新里程碑，不但與美國洛杉磯、澳洲墨爾本等城市同列400萬人口大城，如以常住人口計算，更超過500萬人以上。

朱立倫說，新北許多首創的服務，都是因應市民的需求，如老人家免費配老花眼鏡、新北兒童卡搭乘捷運4折優惠及好孕專車等便民措施，希望能帶給市民更幸福的生活，今天辦「住在新北 設籍新北」活動，除了要喚起新北為全國第一大城的榮譽感，及新北安居樂業的認同感，更重要的是，希望已經居住在新北市的居民將戶籍遷入新北市，同享新北市各項福利。

民政局長江俊霆表示，這次「住在新北 設籍新北」活動由企業贊助的獎項非常豐富，凡在活動期間遷入設籍新北市的民眾，在新北市設籍人口數每達千人整數(如398萬7000人)時，免登錄即可參加滿千抽獎活動，越早遷入可參加抽獎次數越多，最大獎為淡水區市價457萬元的18坪套房1戶，第400萬新設籍市民還可獲得黃金2兩，第400萬前後1位也可各獲1兩的黃金。

所有市民都可以參加第400萬設籍人口落點區域預測活動，預測準確者，就可獲得各路線小旅行或運動課程等體驗券；當新北市人口達400萬時，還會從全市400萬人口中抽出多項特色好禮，包括免費觀光工廠體驗、宗教文創品等。

(中時)

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