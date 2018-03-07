肥胖會傳染！研究：減重成功的人通常都會復胖

2018年03月07日 16:40 中時電子報 林郁庭 ／編輯 黃绣雅／文、／編輯

八○年代，印度的醫師尼基·杜蘭達（Nikhil Dhurandhar ）和他的父親一起在孟買經營一家減重診所，經過多年努力，他們行醫的經驗和一九八五年研究肥胖症的先驅亞伯特·史當卡德（Albert Stunkard）一樣，後者曾說：「那些接受治療的人大多無法減重成功，而那些減重成功的人通常都會復胖。」

杜蘭達醫師給肥胖病人的處方都是「少吃」及「精算攝入卡路里」，而且要求他們多運動。可惜肥胖的機轉沒那麼簡單。在杜蘭達心中始終有個謎團：「如果不能靠攝取及消耗卡路里的多寡來維持體重（或減重），那還有什麼方式可以知道肥胖的成因，進而永久治療？」

正當杜蘭達困惑時，和一位獸醫朋友聚餐時的閒聊，似乎替他點了一盞明燈。那位朋友正在處理眾多雞舍出現的神祕疾病。此病使雞類死亡，危害雞農生計，所以致力於找出疾病的原因與治療方法，發現雞隻死亡前都有過度肥大的肝，以及縮小的胸腺，身體也屯積了很多脂肪，說得簡單一些，死掉的雞都比較肥胖。

杜蘭達覺得很疑惑，為什麼死亡的雞隻和他的認知不同？感染疾病的雞隻通常很虛弱，無法進食，應該會瘦很多，怎麼可能還會發胖？於是他在獸醫朋友的協助之下，做了一次實驗。他把雞隻分成兩組，一組什麼事也沒做，另一組則在其體內注入上述病毒。三週之後，發現受感染的雞隻比另一組雞隻胖了許多。

（圖／unsplash ）

一種奇怪的念頭湧入杜蘭達腦海─世上的肥胖人口有沒有可能如同雞隻，是被某種病毒感染所造成？他在九○年代末期舉家遷至美國，希望可以找到夠分量的研究機構，接受他的想法，進而資助他研究讓雞隻肥胖的病毒。

杜蘭達辛苦遊說了多處研究機構，在美國尋找機會，空轉了兩年光陰，在考慮重回印度之際，終於得到威斯康辛大學的營養科教授查德·阿特金森（Richard Atkinson ）的聘請。

但杜蘭達的研究一開始就受到阻礙，美國官方禁止他從印度進口雞病毒來做實驗，因為美國本土沒有這種傳染病，要是有什麼差錯，對於美國養雞業的影響實在無法估算。基於上述考量，他在實驗室的病毒目錄找到了「腺病毒 36」（Adenovirus 36），是一種美國鳥類常見的病毒，和印度的雞病毒類似，他直覺這種病毒感染雞隻後，會有一樣的結果。

杜蘭達利用「腺病毒 36」做了和他在印度一樣的實驗，結果發現受到感染的雞隻都變胖了，而對照組的體重都沒有變化；所以他再接再厲，用狨猴來做同樣的病毒測試，發現受感染的狨猴體重也增加了。

因為不能故意以「腺病毒 36」來感染人，因此杜蘭達退而求其次找到了數百名自願者做血液篩檢，果然發現身材肥胖的受試者，有三○％身上有「腺病毒36」的抗體，而身材苗條的只有一一％有「腺病毒 36」的抗體（此處的肥胖標準是BMI大於三○ Kg / m2 ）。

二○○一年，杜蘭達在《營養學雜誌》（ T h e J o u r n a l o f N u t r i t i o n ）發表了上述結果，認為「肥胖是會傳染的」。雖然論點頗具爭議性，但其中潛藏了可以深入的研究的課題。他創造了一個字Infectobesity ，用以表達這種經由感染造成的肥胖。

這聽了可能很嚇人，但如果你看到過去三十五年來「美國肥胖人口分布」的地圖，確實給人「肥胖是傳染病」的誤解─它從美國東南部開始擴張，延伸到北部及西部，最後在大都會爆發。不過有人也持不同的看法，認為還是和「易造成肥胖的環境」有關，例如超市販售的高卡路里食物、速食餐廳增多，以及久坐不動的生活型態。

高卡路里食物示意圖。（圖／unsplash ）

杜蘭達的論點如果屬實，則肥胖可能因為親密朋友的拜訪、接觸相同食物、觸摸共同物品，甚至因為上過同樣的廁所，而遭受病毒感染。他的研究可能太武斷，因為科學界這幾十年對肥胖的研究，還沒找到真正「一以貫之」的道理。有人認為是心理層面，肥胖的人意志不堅，控制不了自己，不知節制地亂吃；有人認為是腸道細菌不平均，某些細菌不足，造成營養過度吸收，而讓人肥胖；也可能是和你在一起的人影響你，例如配偶變胖，另一半變胖的風險也會增加三七％。

以上諸多可能的原因讓人摸不清頭緖，不知如何是好。還好和杜蘭達抱持同一觀點的人並不多，目前可知的相關研究零零星星，最近的一篇是二○一五年來自土耳其的抽血篩檢，雖然和杜蘭達的論點相關，但樣本數偏少，無法適用於其他地區。

你可能質疑為何附和杜蘭達的實驗如此少，在此我必須引用學者格洛尼（Genoni ）在二○一三年發表於《歐洲小兒科雜誌》（E u r o p e a n J o u r n a l o f P e d i a t r i c s）的論點來說明。他認為肥胖和感染是一體兩面（two sides of one coin ），感染增加了肥胖的可能，但肥胖的人也易於被感染，就是「雞生蛋」還是「蛋生雞」的邏輯，感染或肥胖哪個是禍首，誰也說不準。希望看了本篇文章的人記得格洛尼的結論，不要妄下論斷說我附和杜蘭達，認為肥胖會傳染。我抱持開放的心態，希望大家對各種說法都有一定的概念。

本文節錄：《胖病毒、人皮書、水蛭蒐集人：醫療現場的46個震撼奇想》一書

作者：蘇上豪

出版社：時報出版

(中時電子報)