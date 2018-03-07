南投燈會「重慶銅梁火龍」天女散花 網路瘋傳焦點

2018年03月07日 17:01 中時 楊樹煌

▲南投燈會最後1場重慶銅梁火龍演出，在南投縣長林明溱高舉龍頭、舞龍謝幕中圓滿落幕。（楊樹煌攝）

為期5天6個場次，被喻為全台燈會最強的表演活動「重慶銅梁火龍」，將生鐵燒至1500℃鐵水，由演出者往空中打散，呈現天女散花般的烈焰火花精彩表演，讓民眾驚呼連連，看得直呼過癮，回味不已，昨日晚間最後1場活動在南投縣長林明溱高舉龍頭、舞龍謝幕中圓滿落幕，但火龍的魅力無法擋，連日來都成為網路瘋傳的焦點。

今年的南投燈會因有重慶銅梁火龍表演，讓活動更為震撼！火樹銀花也掀起全台矚目，精彩的演出，更是場場爆滿，人人驚呼，最後1場昨晚在埔里國中由林縣長的高舉龍頭舞龍謝幕聲中，劃下圓滿句點。

林縣長特別感謝各界，因有大家熱情支持，還有兩岸的七彩雲南表演、春節兩岸民俗廟會及銅梁火龍，才能締造全台最強的燈會活動與演出。

這項被喻為全台燈會最強的表演活動「重慶銅梁火龍」，已連續2年到南投燈會演出，由於銅梁火龍已有數百年歷史，用生鐵燒成1500℃鐵水，往空中打散，呈現天女散花般的烈焰火花，非凡的氣勢與磅礡的震撼力，帶給民眾新年吉祥新氣象，就因火龍的魅力無法擋，不但網路瘋傳，更吸引各地民眾蜂擁觀賞，由於天天有人轉傳、點閱，也成為開春來的「網紅」之一。

(中時)