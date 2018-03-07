錕P看馬英九如何變「幸運之神」 網友讚說到重點

2018年03月07日 17:19 中時電子報 丁世傑

前總統馬英九人氣紅不讓，前文化部長龍應台6日晚間在臉書貼文，馬英九下鄉來看她這位「失業部長」，鄉親見到這位前總統也展現熱情與驚喜。

對此，台大教授李錫錕7日在臉書表示，前總統馬英九所到之處受到群眾熱烈的歡迎，很難想像就在兩年前他是「票房毒藥」。大家感到好奇的是，馬前總統這兩年來做了什麼事，竟然從過去和他握手被鄉民戲稱是「死亡之握」，到現在他的出現變成「幸運之神」。

李錫錕解讀，馬前總統這兩年來最忙的是官司纏身，經常跑法院。所以並不是馬前總統有所改變，而是蔡總統的支持度改變了。而有趣的是，由於馬前總統的施政造成了蔡總統的崛起，而現在蔡總統的施政似乎又造成了馬總統的崛起。

不過李錫錕也感嘆，如果一個人的沉淪，就能造成另外一個人的崛起，而不需要那個取代者有什麼本事或貢獻，那這不就是「比爛」嗎？難道這就是人民選擇領袖的心態和標準嗎？而用比爛來選擇領袖，勢必以情緒代替理性，怎麼可能選出英明傑出的領袖呢？

「所以我們一直在一個惡性循環裡面打轉，不斷用製造新的神，來毀掉舊的神，而從來不去檢驗這個神是否真的有資格當神。」李錫錕表示，「另一方面，我們的政黨不但沒有去匡正這個惡性循環的比爛文化，反而助長了造神運動，完全忘記政黨應有的職責就是尋找優秀人才，讓國家社會能更進步，人民更幸福。」

李錫錕最後呼籲，每一個人都要嚴格去要求所支持的政黨，請他們務必找出最優秀的人才，不要再造神，不要再比爛，這樣台灣的政黨政治才有未來。

(中時電子報)