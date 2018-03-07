基隆工程隨便做 民眾怒批偷工減料！

2018年03月07日 17:19 中時 張穎齊

基隆市政府在八斗國小周邊施作學童路廊，怎料設計充滿暇疵，新舊路面高低落差過大，導致一旁路面不停積水，居民只能不斷清掃。（張穎齊攝）

基隆市政府在八斗國小周邊施作學童路廊，怎料設計充滿暇疵，新舊路面高低落差過大，導致一旁路面不停積水，居民只能不斷清掃。（張穎齊攝）

基隆市政府在八斗國小周邊施作學童路廊，怎料設計充滿暇疵，原本要將花圃設計成石椅，卻因為單價太高為由，將花圃直接灌水泥填平了事。（張穎齊攝）

基隆市政府在八斗國小周邊施作學童路廊，怎料設計充滿暇疵，原本要將花圃設計成石椅，卻因為單價太高為由，將花圃直接灌水泥填平了事。（張穎齊攝）

基隆市政府在八斗國小周邊施作學童路廊，怎料設計充滿暇疵，新舊路面高低落差過大，導致一旁路面不停積水，民代與民眾會勘後紛紛直搖頭，要求盡速改善。（張穎齊攝）

基隆工程「好」品質再添一樁！基隆市政府近期向營建署爭取到經費，在八斗國小周邊施作學童路廊，怎料設計充滿暇疵，不僅新舊路面高低落差大、頻頻積水，連原本要施做的花圃直接被灌水泥，便宜了事，遭民眾怒批「偷工減料！」都發處對此表示，會重新變更設計再檢討。

「很多學童跟長輩常常經過，非常危險！」沈姓里民指出，這條學童路廊才剛做好，結果一看才發現，新鋪的地面和舊路面根本完全沒銜接好，高低落差大竟然高達7、8公分，導致一旁不停積水，變成一個「小池塘」，並質疑「水是要攀過8公分排進新的水溝裡？」

「施工未免太粗糙了吧！」砂子里長黃余葉表示，更讓人好氣又好笑的是旁邊的植栽花圃，原本要設計誠石椅的，豈料因為經費不足，居然直接用水泥灌進去鋪平，不懂這個「東西」到底像什麼？市府單位必須改進。

議員藍敏煌表示，市府很多工程完工後，都沒有到現場和民眾溝通，所以造成舊地面和新的人行道高低落差太大，旁邊不停積水，讓住戶們每次都要清掃，進出又相當不便。

藍敏煌說，公共工程原本是個美意，但如果用這種粗糙的方式施作的話，只會造成負面影響，要求市府與施工單位在規畫設計上，要再多用心一點。

對此，都發處表示，針對新舊路面落差大部分，將會重新再檢討設計；另外花圃部分，原本是要設計成石椅，但因為單價太高，有一些委員不建議，所以才「拿掉」，後續若還有經費的話，會適度調整過來。

針對都發處的回應，居民仍感到不以為然，沈姓里民認為，市府這種輕率的態度，實在讓人不敢恭維，什麼叫做「單價太高所以拿掉？」質疑根本就是有偷工減料的可能，已經對基隆的工程品質「不期不待」。

(中時)