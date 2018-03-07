孫燕姿懷二寶後首露面 老公做這件事被她吐槽

2018年03月07日 16:52 中時 蔡琛儀

孫燕姿挺孕肚出席公益活動。(盧禕祺攝)

孫燕姿挺孕肚出席公益活動。(盧禕祺攝)

孫燕姿7日出席家扶基金會活動，出席「用愛包圍受虐兒」活動，是她1月宣布懷第二胎後首次在台灣挺孕肚亮相，也是她此次專輯宣傳的最後一個行程，她笑說老公現在變得很貼心，更積極的幫她打理家裡，還會幫她買想吃的東西，不過她吐槽老公偶爾會買錯，「算了！也不想勉強他。」

孫燕姿透露二寶是獅子座，預產期約在7、8月左右，估算目前約懷孕4個多月，但她依然沒透露寶寶性別，要大家自己「猜猜看」。她懷孕後四肢仍相當纖細，僅肚子凸起，令人羨慕，她自曝懷孕後胖了3公斤，但食慾大增，這趟來台北嗑了滷肉飯、鐵板燒等美食；不過初懷第二胎時也引起她嚴重的孕吐，曾一天吐了三次。

孫燕姿兒子納小子已5歲，她分享自己育兒不會打罵，但偶爾仍有兒子講不聽，讓她忍不住情緒失控吼兒子，不過事後一定會馬上道歉，和兒子解釋自己爆氣原因，「吼完沒解釋，他只會害怕，不是了解的狀態。」兒子怕她大吼，現在她只要數「ㄧ二三」，兒子就會立刻變乖。

她近日推出新歌<半句再見>，在YouTube點閱率已破千萬，預計將於3月底數位推出，她曾透露產後要休息到2020年，也是她出道20週年復出，將會有「大計畫」，被猜測是辦大型巡演，她則笑而不答。

(中時)