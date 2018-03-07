《Cheers》雜誌「大學辦學績效成長Top 20」靜宜大學獲獎深受肯定

2018年03月07日 17:05 中時 陳世宗

靜宜大學全國首創411出國遊留學制度、全球姐妹校達400多所，同時是ISEP（國際學生交換計畫）在台唯一的會員學校。（陳世宗翻攝）

靜宜大學積極吸引各國交換學生進入靜宜；透過交流互動，建立多元文化、國際的學習環境。（陳世宗翻攝）

《Cheers》雜誌公布2018年「大學辦學績效成長Top 20」，共有12所國立大學、11所私立大學入榜！靜宜大學表現亮眼，不僅是全國大學校長心中辦學績效進步最明顯的學校；同時榮登《Cheers》調查「台灣學生赴海外交換人數」全國第四、「外國交換生人數」全國第六名殊榮。

《Cheers》雜誌連續4年進行「大學辦學績效成長Top 20」調查，今年邀請151所大學校長參與，其中有138位校長回覆推薦「辦學績效明顯成長或進步」大學，全國共23所學校入榜，靜宜大學名列其中。

經《Cheers》雜誌深入分析，靜宜被推薦特色是，該校首創411出國遊留學制度、全球姐妹校達400多所，同時也是ISEP（國際學生交換計畫）在台唯一會員學校；學生前往該組織超過700所的大學會員學校留學，只需支付就讀靜宜的學雜費及住宿費，與當地生活費。

校長唐傳義指出，靜宜連續12年榮獲教育部「獎勵大學教學卓越計畫」；「107年度高等教育深耕計畫」審查結果，也名列綜合型私立大學第六名。

靜宜國際化成果有目共睹！榮獲教育部106年學海計畫補助出國研修及國外專業實習金額，全國第五、私立大學第一；「學海惜珠」更連續3年獲補助金額全國第一，協助學生一圓遊留學夢想。

校方以「國際雙一流接軌計畫」，協助學生與世界名校接軌，學生到紐約華爾街實習，或到全美排名前50名的姐妹校Fordham大學修習雙聯學制；也可到資訊及創業重要平台的加州矽谷實習，及選擇附近的加州州立大學修習雙聯學制。

靜宜創新推動「閱讀與書寫」，翻轉大學國文課程教學成為全國典範！靜宜透過班級、職涯及企業三導師，協助探索職業興趣、職能診斷，打造就業機會，榮獲「職涯輔導成果評選」銀等獎。靜宜更將在地實踐融入課程，成為教育部推動「大學社會責任實踐計畫」全國標竿學校。

(中時)