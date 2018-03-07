勵族語創作 屏縣將辦斜坡上文學獎

原住民不僅歌聲優美，首屆斜坡上文學獎也將挖掘族人浪漫的文學底韻。（林和生攝）

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屏縣將以族語書寫舉辦首屆斜坡上文學獎，可望挖掘原住民歌聲、藝術外的文學長才。（林和生攝）

原住民族語言發展法於立院三讀通過，屏東縣政府隨即發出首份以魯凱語書寫的公文拔得頭籌，強調語文對於民族的重要性；經過1年時間籌畫，又創全台之先舉辦斜坡上文學獎，將徵求透過族語書寫的文學作品，首獎獎金高達10萬元，期望獲得我手寫我口的響應。

屏縣府原民處長伍麗華指出，語言所以珍貴，在於它是人類重要資產，承載著除群文化的世界觀、價值觀與生命觀，不了解語言，也就無從了解族群的內涵，若語言消失也意味著族群滅亡。

其實書寫族語對部落族人並非難事，早期教會進入部落，靠著羅馬拼音以族語抄寫聖經，現年6、70歲的長輩看待書寫已經習以為常；反倒是具有文學底子的年輕人，可以藉由向耆老請益，完整用自己的語言表達文字之美。

伍麗華強調，早期原住民族沒有文字，皆透過口述與歌謠進行文化傳承，而其實古調裡頭的文字幽美，值得令人回味再三；她舉例說，祭典常唱「我們用琉璃珠架一座橋與天齊高，期待您的到來」，說出迎祖靈的尊貴與崇敬，是用一般語言難以唱出的內涵。

斜坡上文學獎將以排灣、魯凱及阿美語徵件，分為小說、散文、詩謠等類別，65歲何秀英想起年輕時收到情書的浪漫內容，決定參與投稿，期待藉由族語書寫回憶那一年的浪漫點滴。

(中時)

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