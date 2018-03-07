男子開車連撞11部汽機車 素食攤：幸好今天休息

2018年03月07日 17:08 中時 呂素麗

▲高雄市56歲林姓男子7日中午買便當開車返家途中，疑似恍神，連撞10多部汽、機車、單車及攤位，現場一片混亂 。（呂素麗翻攝）

▲高雄市56歲林姓男子7日中午買便當開車返家途中，疑似恍神，連撞10多部汽、機車、單車，並波及路邊素食攤位，幸好攤位公休，否則後果不堪設想。（呂素麗翻攝）

高雄市56歲林姓男子7日中午出外買便當，開車要回家時，突然連撞同方向的多部機車、再衝向停在路旁的汽車、攤位後才停止，總計波及8部機車、3汽車、1部腳踏車及素食攤位，造成7人受傷，幸好都是輕傷，送醫後均無大礙；林男對事發經過一直說「不記得了」，可能是恍神。

今天剛好休息的素食攤位老闆娘趕到現場，直呼「好險」，她說，通常中午正是人潮最多的時候，還好今天休息，否則後果不堪設想。

三民一交通分隊調查，林男7日上午11點10分開著自小客車由熱河街西向東直行，行經博愛路與熱河街口時，先擦撞到前方同向行駛的1輛重機車後，未減速又持續向前開再擦撞5部機車及1部自小客車，並波及1輛單車，隨即偏右衝撞停在路旁的兩部汽車，再波及1處攤位及兩部停放在攤位前的機車，現場一片混亂。

這起車禍造成7人受傷，除1人現場包紮外，共有3人送高醫、3人送市立聯合醫院，均是擦傷無大礙，6人留院觀察。

林男經酒測無酒駕，他說，自己沒有疾病，也沒有吃藥，出來買便當原本到博愛路要左轉回左營住處，不知道怎麼發生車禍？感覺有些恍神。

(中時)