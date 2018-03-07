第一金控遭駭勒索比特幣 調查局逮陳姓駭客

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調查局偵辦第一金控集團遭駭客勒索比特幣案，經過長時間鍥而不捨的追查，於3月6日搜索犯罪嫌疑人陳姓男子處所，並查扣陳嫌犯案之電腦及手機等電磁設備與數位證物；陳嫌亦供稱渠以相同犯罪手法對國內、大陸及新加坡等國之大型遊戲軟體公司進行DDoS攻擊及勒索，共得手約1百餘顆比特幣，以目前市值計算，約為台幣3千餘萬元。

第一金控集團於2016年9月21日接獲署名「F-DaY-Cn」駭客寄發勒索恐嚇電子郵件，要求該集團立即支付贖金50顆比特幣，否則將對該集團所屬之第一銀行、第一金證券等公司網路設備進行DDoS(分散式阻斷服務型攻擊)，全面癱瘓金融及證券交易系統。駭客在未獲第一金控集團所屬公司回應後，乃於同年9月21日晚間及22日上午對前述兩家公司進行DDoS攻擊成功，導致該兩家公司網路中斷，網銀客戶無法連結個人網路銀行辦理金融業務、券商電子下單平臺無法下單買賣股票，嚴重影響我國金融交易秩序。

調查局新北市調查處接獲報案後，除由資安鑑識專業人員分析比對恐嚇電子郵件、攻擊IP來源等相關網路紀錄，鎖定國人陳某涉嫌重大，經報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，於107年3月6日搜索陳嫌住所，並查扣陳嫌犯案之電腦及手機等電磁設備與數位證物。

陳嫌詢後坦承不諱，其犯罪動機係因第一銀行於105年7月間爆發國際駭客駭侵ATM系統詐領案，認為可藉機勒索獲利，因此鎖定第一銀行及第一金證券做為恐嚇勒索及DDoS攻擊目標，並要求透過網路支付虛擬貨幣比特幣，以規避司法機關的追查。

調查局將持續深入追查，

(中時)

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