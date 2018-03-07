HBL南山吳沛嘉恐缺陣 張鎮衙：禁區我來扛

2018年03月07日 17:24 中時電子報 林宋以情 ／台北報導 ／台北報導

南山高中張鎮衙戴口罩備戰。(林宋以情攝)

106學年度高中籃球甲級聯賽，周末3月10日、11日引爆小巨蛋，但男子組南山高中傳傷兵困擾，原定在決賽有望歸隊的205公分中鋒吳沛嘉，恐缺席最終四強戰，不過強力鋒線張鎮衙已經做好扛禁區的心理準備。

吳沛嘉左腳「瓊斯骨折」八強作壁上觀，原本預計年後就要歸隊，但復原狀態不如預期。南山教頭許時清為保護球員生涯，也做出最壞打算。

許時清坦言為了吳沛嘉運動生涯著想，要他出賽機率微乎其微，「對球員來說HBL一生只有一次，雖然他可以動，但要回到高強度、碰撞的HBL賽場，對他來說負擔真的太大。」

長人射手張鎮衙雖然八強賽後直呼不想待在油漆區，但隊友缺陣，仍義不容辭做好扛起禁區準備，「進攻打勇士5小陣容，防守運用全隊防守輪轉，禁區我來。」

南山高中積極備戰，有鑑於UBA八強賽健行曾有球員感染諾羅病毒，7日記者會上南山男籃出席球員也全部戴起口罩，防範於未然。

HBL10日賽程，12時女子組永仁對南山，14時男子組松山對東山，16時女子組滬江對普門，18時男子組南山對能仁。11日12時女子組季軍戰，14時男子組季軍戰，16時女子組冠軍戰，18時男子組冠軍戰。

(中時電子報)