印度購買4艘俄國匿蹤軍艦 總價30億美元

印度的新軍艦「計畫17A」，雖以俄國克里瓦克3型軍艦的名義改良，不過已有很大的差別。(圖/Pakistan Defence)

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中時電子報

新德里已經和莫斯科簽定購買4艘新型匿蹤軍艦的合約，總價達到30億美元，預計4年內會交貨第1艘給印度海軍。

俄羅斯內幕(russia-insider)報導，印度一直希望有自製軍艦的實力，他們的自製先進軍艦稱為「計劃17A」(Project 17A)，以克里瓦克3型(Krivak III，也稱風暴海燕3型)為基礎，不過排水量加大，而且上層結構也不太一樣，比較類似法國的拉法葉級，因此才稱它具有匿蹤外型，計劃17A因此可以稱為克里瓦克3型改。克里瓦克3型的排水量4000噸，而3型改則達到5,600噸，此外較小的克里瓦克3型只能搭載一架Ka-31直升機(Kamov-31)，至於3型改則可容納2架多用途直升機，這對反艦、反潛與敵情觀察都有很大的提升。

俄國海軍克里瓦克3型，艦體是1980年所設計，並沒有納入匿蹤外型。(圖/俄國海軍)

頭2艘新艦將在俄羅斯加里寧格勒的楊塔(Yantar)造船廠建造，後兩艦將採用由技術轉移的方式在印度興建。印度海軍目前有3艘同型艦正在服役，稱為敘瓦利克級(Shivalik-class)，他們最終將會引進10艘。

俄國的承包造艦有點波折，由於俄國與烏克蘭因克里米亞問題處在戰爭狀態，原先俄國軍艦的燃氣渦輪機是烏克蘭在製作，就因為戰爭而禁止出口任何軍事裝備，所以俄國即使把船打造出來，卻沒有相應的發動機。不過新德里與烏克蘭方面有著密切的防務關係，兩方已經達成默契，烏克蘭承諾向楊塔造船廠供應印度所需要的渦輪發動機。

(中時電子報)

文章來源：India to Buy 4 Russian Warships for $3 Billion

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