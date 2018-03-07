家樂福將插旗金門 徵才攤位人氣旺旺

2018年03月07日 17:39 中時 李金生

金門大學應屆畢業生踴躍填寫履歷表，希望順利找到好工作。（李金生攝）

陳福海縣長也率同主管來到會場，替廠商和求職者加油打氣。（李金生攝）

勞動部金門就業中心與縣府工策會合辦徵才活動，吸引600餘人進場。（李金生攝）

23家廠商提供400個工作機會，預估錄取320人。（李金生攝）

家樂福集團將插旗金門，提供逾150個工作機會。（李金生攝）

家樂福集團發言人蘇小真表示，金門店預定在今年夏天開幕。（李金生攝）

國軍單位也進場設攤宣導，爭取優秀人才進入軍中。（李金生攝）

金門地檢署在場設置攤位。加強反毒品、反賄選宣導。（李金生攝）

看中金門做為兩岸往來門戶，陸客跨海「掃貨」的商機，家樂福集團預定在今年夏季插旗金門，成立離島第1家占地逾2000坪的量販店，初期預備招募150名以上工作伙伴，成為今（6）日在金大登場的徵才活動中，最受矚目和人氣最旺的攤位。

這項由縣府工策會與勞動部金門就業中心合辦的「2018新春就業一路發」現場徵才活動，共有台、金23家廠商進場提供400個工作機會，吸引600餘名求職者來到。移民署金門縣行政中心、金門地檢署和軍方也在場設攤宣導，紅男綠女穿梭來去，場面十分熱鬧。

其中，家樂福集團的攤位就多達5處，面試主管與求職者一字排開，四周並擠滿爭取加入工作新團隊的人潮，成為全場詢問度最高的攤位。

家樂福集團發言人蘇小真表示，金門是兩岸往來的門戶，也是觀光旅遊勝地，近年包括統一集團、全聯社和康士美等連鎖超市和大型量販集團的業績都十分亮眼，甚至是全台第1。該集團在評估市場潛力，審慎規畫和籌備3年餘之後，已敲定在今年6、7月間跨海展店，初期需進用工作伙伴150人到200人之間。

蘇小真並指出，坐落在伯玉路上的金門店，做為離島第1家營業基地，占地逾2000坪，包括生鮮、百貨、家電、服飾和家用五金等複合式商品在內，售價將以均一化比照台灣本島為原則，未來聘用的工作新伙伴，有經驗者起薪也會在3萬元以上。

這項讓金門在開春展現旺盛商機的徵才活動，自上午10時開幕下午2時結束，縣長陳福海率同副縣長吳成典、參議許寬及社會處長陳世保、縣府工策會總幹事王中聖等人，偕行政院金馬聯合服務中心執行長翁明志、楊鎮浯立委服務處主任洪學文、金門就業中心主任黃雨舜和金門大學副校長陳建民走遍各攤位，開心替大家加油打氣。

現場並安排摸彩活動，除有廠商贊助的精美商品外，還有3張主辦單位提供的台灣往金門機票，祝福求職者都能找到理想工作，金門各行各業蒸蒸日上。

(中時)