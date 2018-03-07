「得不到也不讓人得手」 男子砍殺茶行老闆娘起訴求重刑

2018年03月07日 17:42 中時 馬瑞君

發生在去年12月間，台中市北屯區一茶行劉姓老闆娘遭殺害案，涉嫌殺人的56歲范姓員工

與劉女交往10餘年，且是工作伙伴，因不滿劉女另結新歡，且要將茶行轉登記給其子，持水果刀砍殺劉女17刀致死，事後跑到山區企圖自殺不成而投案。台中地檢署偵結，依殺人罪嫌起訴范男，請求從重量刑。

起訴書指出，范男與劉女共同經營茶行，范男是掛名負責人，劉女是實際經營人。2017年2月，劉女另結識張姓男子而交往，范男於同年11月發現後與劉女起爭執，范男還揚言：「我得不到的，別人也別想得到。」劉女擔心自身安全，開始疏遠范男。

劉女有意將茶行負責人變更為其子。12月19日向范男表示，希望他簽署茶行讓渡書，否則會直接取消其負責人身分。范男越想越氣，隔天一早就帶著一長、一短兩把水果刀前往茶行，預謀殺害劉女。

范男伺機躲在樓梯轉角，見劉女一下樓，立刻持水果刀朝她的腹部刺1刀、胸部刺殺15刀，

殺紅了眼，還取下她的項鍊，再朝頸部橫向砍殺，造成其出血性休克及呼吸衰竭當場死亡。

范男殺人後，駕車逃至大里區竹子坑山區，企圖在車內自殺不成，當天下午向警方投案；同一時間，因劉女兒子發現母親死亡報警，警方已鎖定范男展開追緝。

檢方偵結，認為范男預謀殺人，案發後雖主動投案坦承犯行，但並未具體提出和解計畫，及向劉女家人表示悔意，依殺人罪嫌起訴，請求從重量刑。

(中時)