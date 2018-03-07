28歲女月入50K卻難尋另一伴 呂秋遠10點「開釋」突破盲點

2018年03月07日 17:34 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

知名律師呂秋遠不僅常針貶時事與分享自身經歷，也時常用幽默反諷方式回答許多網友提出的無厘頭問題。日前一名28歲、月入50K的女性向呂秋遠提問，表示自己還是單身，但不急著去找另一伴，可是不少人卻一直對她催婚，讓她覺得很不舒服，因此來請律師開釋。

這名女網友說，自己28歲，月薪有50K，看到身邊的同期一個接一個結婚了，不免也會羨慕，但也不會因此急尋另一伴。女網友認為自己偶爾出去吃大餐，每年也一定要出國遊玩，還有存款，因此擇偶的條件也要符合上述幾點，卻被認為「太難搞」，長輩又三不五時就提「誰誰誰結婚了，就算她成就沒妳高，但『至少』人家結婚了」，讓她相當不舒服，難道結婚就代表勝利？即使知道做自己就好，但心裡還是不舒服。

呂秋遠則是先回一句「你什麼都不缺，但你還是不舒服了。為什麼？」，接著說「因為你骨子裡其實還是認為，結婚是人生必要的經歷，你只是因為被驅趕著結婚覺得很焦慮。」

呂秋遠表示，對於「女施主」的疑惑，他有10點「開釋」：

1.結婚是個人選擇，選擇要不要跟另一個人進入另一種規範與照顧彼此的制度。你當然可以選擇不要，這不是人生一定要經歷的事。

2.你必須要工作、有自己的專長、培養至少一項興趣、有好朋友、照顧自己的身體等等，這些是人生應該有的裝備。如果已經有了，那麼人生已經基本無憾。如果還沒有，那就找出來，找不出來也沒關係，人生有點缺憾並不是糟糕的。

3.結婚跟吃飯一樣，可能會有些時間很適合，但其實什麼時候都可以。不要因為「適婚年齡」而結婚，就像中午不餓，你也不會逼自己吃中餐。更何況，結婚比吃飯嚴重多了。

4.你的結婚對象不是挑來的，是莫名出現的。所以太挑、太難搞是假，緣分沒到是真。

5.生孩子跟結婚可以分開，這是兩件事。完整的家不來自於父母，而來自於愛。

6.你現在所累積的一切資源，都是為了維持結婚後的完整性。沒有專長、沒有錢，結婚是要去當對方的附屬品嗎？如果結婚的目的就是為別人活，這件事會有這麼重要嗎？

7.好好享受現在的生活，你過得開心，才有能力讓別人快樂。

8.有些人建議你進入婚姻制度，只是不希望只有他自己受苦。重點是，他以為受苦這種事，每個人都應該試試看。

9.有些人只是隨口說說，你根本不必在意，因為他們會先關心你何時結婚、接著關心你何時生小孩、最後會關心你何時離婚。

10.你太在意別人怎麼說，最後就會跟著別人怎麼做。

(中時電子報)