心虛？毒蟲戴護身符偷車 反成辨識特徵

彭男竊取新竹地區多輛日系汽車，因佩戴護身符的特徵明顯，警方迅速鎖定後逮人。（邱立雅翻攝）

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邱立雅

36歲彭姓男子染上毒癮，但又缺錢買毒，只好鋌而走險運毒賺錢，偷遍新竹縣市汽車來運毒，但因彭男習慣佩戴各式護身符，形象明顯，讓警方調閱監視器畫面監看時，不看臉都認得出「就是他」。

彭男因竊盜等案件入獄服刑，去年8月假釋出獄，但因染上毒癮又缺錢花用，出獄不到3個月便隨機竊取自小客車，作為代步用途順便運毒，待汽油耗盡即隨意棄置路旁。因彭男專挑日系品牌車下手，一時間讓新竹民眾人心惶惶，就怕愛車成了竊賊目標。

警方接獲民眾陸續報案汽車失竊後，竹東分局出動偵查隊鑑識小隊進行尋獲車輛採證，發現犯案手法如出一轍，推測為連續竊盜案件。警方調閱近百支監視器，更發現彭男作案時打扮一致，且皆會佩戴護身符，外型特徵明顯，在採得生物跡證比對後，確認日系車竊賊就是彭男。

彭男到案後表示自己平常會去宮廟拜拜祈福，也都會佩戴在宮廟求來的護身符保平安，不過警方向他循循善誘，勸戒他莫再做壞事，就算拜拜神明也不會保佑的。彭男向警方坦承犯下至少9起汽車竊盜案，全案依違反刑法竊盜罪移送新竹地檢署，並擴大偵辦中。

警方同時呼籲民眾，汽機車停車時請記得鎖上大鎖，並停放在有監視器或明亮處所，降低宵小下手機率。

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(中時)

透天厝是子弒父兇宅還敢買 買家… 好心搭救迷路人自己也迷路 警方…

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