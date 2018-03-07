角逐民主黨提名！ 台移民二代宣布參選美國總統

2018年03月07日 17:35 中時電子報 蔡萱

.@AndrewYangVFA is running for U.S. President in 2020 on a platform of a universal basic income of $1000 a month, which he thinks will allow struggling Americans to look beyond just surviving week to week. #CheddarLIVE pic.twitter.com/qkMhs9fYyy — Cheddar (@cheddar) 2018年3月1日

儘管距離下屆美國總統大選還有2年的時間，但各方已經開始摩拳擦掌，包括現任總統川普也在上周選定望能助他邁向連任之路的競選經理。至於民主黨除了相繼有前副總統拜登（Joe Biden）、紐約州長古莫（Andrew Cuomo）等加入這場選戰外，還有一位在紐約長大的台灣移民第二代企業家楊安澤（Andrew Yang），也宣布了將角逐民主黨的總統候選人提名。

據《紐約時報》報導，川普的對手陣營民主黨中，目前宣布要角逐黨內提名的候選人的政見大多都聚焦於「反川普」，包括捍衛「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）、重返巴黎氣候協定、改掉有利富人的稅高等議題，但楊安澤卻是關注未來可能到來的機器人末日。

楊安澤1975年生在紐約州上州，父母都來自台灣。他在從布朗大學和哥倫比亞大學法學院畢業後，曾在一家律師事務所工作，擔任科技的主管。他在於2011年成立非營利組織「為美國創業」（Venture For America），幫助年輕人創業，以及致力創造工作機會。

楊安澤宣布參選也是讓他成為繼已故的共和黨籍聯邦參議員鄺友良後，美國歷史上第二位參選總統的華人。

楊安澤的競選口號主是「人性至上」（Humanity First），挑戰川普的「美國優先」（America First），他認為自動化和先進人工智慧將會導致數百萬個工作機會消失，美國必須採取激進措施，防止像經濟大恐慌時期的失業率和社會崩潰再次發生。此外，他也說要指派一位白宮心理師以及將4月15日改為國定假日「讓繳稅變有趣」等。

楊安澤也是，光是自動駕駛車輛就可以讓社會陷入混亂，上百萬卡車司機失去工作，而他們有94%是男性，平均只有高中或一年大學學歷。且同樣的情況將在零售業、電話中心、餐飲業、保險公司、會計公司等各種行業上演。

為了不讓機器人末日到來，楊安澤的政策也包括聯邦政府每月發放1,000美元的「自由紅利」（Freedom Dividend）給18-64歲國民，這是楊安澤認為的全民基本收入（Universal Basic Income），能人民眾在直接面臨自動化的打擊下，仍可以讓國民脫離貧窮線。

楊安澤已經籌募到大約13萬元，捐款人包括許多知名企業的氣也加以及臉書及谷歌高級主管，他也表示自己有信心能從科技業的支持者和其他領域的支持者募得數百萬美元的競選經費。

(中時電子報)