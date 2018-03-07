天天啪啪啪會變鬆？醫師破解3大性愛迷思

天天嘿咻或自慰會導致陰道鬆弛嗎？(圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

你擔心啪啪啪太頻繁會造成陰道鬆弛嗎？網路盛傳「天天嘿咻或自慰會把陰道越弄越鬆！」不過婦產科醫師曾郁文表示，造成陰道鬆弛的原因很多，主要跟懷孕生產有關，而且值得注意的是，剖腹產的陰道鬆弛機率，不一定比自然生產低。

根據華人健康網報導，曾郁文表示，自然產和剖腹產的最大差別，在於剖腹產的陰道口沒有經過拉扯，可以保持原有彈性，但實際上，無論是自然產或剖腹產，都會撐大骨盆底組織，導致陰道鬆弛。因此，千萬別再迷信「剖腹產不會陰道鬆弛」的觀念！

曾郁文舉出下列3個與陰道鬆弛有關的錯誤迷思：

1.頻繁做愛或自慰容易造成陰道鬆弛？

答案是「不會」！包覆陰道的環狀肌肉組織彈性相當好，就跟人的口頰肌肉差不多。就算每天大口咬蘋果，嘴巴還是會回復到原位；陰道也不會因為性愛次數太多、男性陰莖尺寸太大而鬆弛。

2.處女的陰道一定比較緊實？

女性陰道就像衣服一樣，有大小尺寸的不同，同樣都是沒有過性行為的處女，有些人天生陰道就比較大，而且與人種、體型有關，通常體型高大的女性，陰道尺寸也較大、較長。

3.愛愛時陰道發出「啵啵」的空氣聲代表鬆弛？

性愛過程中，陰道突然發出聲音，常會被誤以是在放屁，其實這種現象稱為「陰吹」，是正常的生理現象，與「性愛姿勢、角度」有很大的關係，例如女生趴跪或雙腳抬高時，都很容易將空氣擠入，導致在抽動過程中發出聲響。

如果擔心陰道鬆弛影響性生活滿意度，醫師建議可以多做「凱格爾運動」，訓練骨盆底肌群，維持陰道彈性和張力。

(中時電子報)

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