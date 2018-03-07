好心搭救迷路人自己也迷路 警方一次幫兩家

2018年03月07日 17:47 中時 周麗蘭

斗南分局東和派出所日前接獲報案自己迷路在古坑石頭公園附近，員警前往協助時，礙於山峰山區手機訊號不佳聯繫不上報案人，得知報案人已被搭救，任務解除下山之際，一輛自小客車搖下車窗求救助指點迷津，那輛車正好是搭救報案人的車輛，好心的司機自己也迷路了。

東和派出所日前中午接到一對夫妻報案自己迷路了，電桿編號為30分之42，東和派出所所長林永立、警員林冠百前往協尋，但用手機即時查詢電桿標號位置圖時，礙於山峰山區手機訊號不佳，無法確切查詢得知報案人所在。

警方苦思解決之道時，報案人來電告知警方，已由路過車輛協助載送下山中，不用警方找尋了，服務案件畫下句點。

就在兩名員警向分局勤務指揮中心回報收勤下山時，巧遇協助搭載報案人下山的車輛，該自小客車駕駛搖下車窗向警方招手求助，原來他也不太知道怎麼下山。

警方表示，善意搭救的自小客車是嘉義梁姓一家人，本來是要到山峰山區找朋友採茂谷，沒想到抵達山峰時路不熟走錯迷路，巧遇登山迷路打電話報案救的楊姓夫婦，熱心讓他們搭順風車，結果也迷路了。

東和派出所員警除了正確指引楊姓報案人夫婦下山方向，也熱心引導梁姓民眾一家人至山峰山區朋友茂谷園，同時免除兩場迷途驚險記。

(中時)