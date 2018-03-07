第一金控集團遭勒索比特幣 調查局揪出23歲駭客

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第一金融集團前年9月傳出遭駭客寄信勒索市值百萬的50枚「比特幣」，若不依約支付，將全面癱瘓第一金證券的網路交易系統，調查局新北市調處經過一年半追查，6日搜索陳姓嫌犯位於中部住處，年僅23歲的陳男坦承犯行，檢方訊後請回。

第一金控集團於2016年9月21日接獲署名「F- Da-YCn」駭客寄發勒索信件，要求基團立即支付50顆比特幣，市值約100多萬，否則將全面癱瘓集團所屬的第一銀行、第一金證券等公司網路設備。

駭客未在第一時間獲得回覆後，當日晚間隨即針對第一銀行、第一金證券發動攻擊，導致該兩家公司網路中斷，網銀客戶無法連結個人網路銀行，辦理金融業務、券商電子下單平台無法下單買股票。

調查局追查發現，陳男以相同手法對大陸、新加坡等大型遊戲軟體進行DDoS（阻斷服務攻擊，Distributed Denial of Service attack）攻擊與勒索，共得手約100多顆比特幣，不法獲利約台幣3千多萬。

陳男供稱前年第一銀行爆發國際駭客侵入ATM系統詐領案，認為有利可圖，遂利用電腦長才，鎖定第一銀行及第一證券作為勒索目標，並要求網路支付虛擬貨幣比特幣規避追查，最後仍因金流及網路紀錄遭查獲。

(中時)

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