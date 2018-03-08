桃市牙醫師催生口腔醫院 提升國際競爭力

2018年03月08日 09:00 中時電子報 綜合報導

口腔醫院在鄰近的日本、韓國、中國大陸都很普遍，台灣雖然有牙醫醫院設置標準，卻因為國人習慣去牙醫診所或醫院的牙科部就診，不瞭解口腔醫院可以在照顧患者口腔疾病上能夠扮演的角色與功能，以致於國內至今沒有何一家口腔醫院。天成醫療體系總經理張金統表示，這對國人而言是一種損失。

目前設籍桃園市的牙醫師有1,100多位，牙醫診所400多家，其中，有10多位牙醫師、10多張診療椅的大型牙醫診所越來越多，但只提供基礎牙齒照護，若遇顎面外傷及全口重建等大型手型，卻沒有大型機構可接手，常需到台北市的大型醫學中心處理。

天成醫療體系成立至今一直以「健康、真愛、天成心」為理念，20多年來堅持以病人為中心，提供患者周全、完善的照護服務。張金統表示，對於因為牙齒發炎導致蜂窩性組織炎或是有心臟病、糖尿病等慢性疾病引發併發症問題時，在醫院就診可以馬上轉給院內的內科或外科醫師診治，對患者而言，所有的疾病都在一份病歷中，各科醫師診治時會更周延，對病患也更有保障。

桃園市牙醫師公會理事長徐啟東表示，口腔醫院對於設有牙科相關學系的大學院校而言，未來在師資、人才培養上會更有發揮的空間，可以彌補既有牙醫診所的不足，之前桃園市有牙醫師希望成立口腔醫院，他認為，能夠在桃園市成立國內第一家口腔醫院，能夠為桃園市爭光是件令人振奮的事，他非常期待，也希望在桃園市政府協助下，盡快促成此案。

徐啟東醫師表示，目前西醫、中醫、牙醫都是依據同樣的醫師法作業，但是在先進國家都有獨立的牙醫師法，支持立新法的牙醫師認為這樣可以另訂最適合牙醫產業的標準對成立口腔醫院也有幫助。

在歐美、日本、韓國、甚至中國大陸，口腔醫院的普及率很高，人民一有口腔相關問題就會去口腔醫院就診，台灣可以用我們優異的技術、經驗，成立具有台灣特色的口腔醫院，吸引有需要的國人上門看診或推廣國際醫療，將可以創造可觀的商機。

(中時電子報)